Producția de vehicule a grupului Stellantis în Italia a scăzut cu 20% în 2025 față de anul precedent, până la 379.706 unități, potrivit datelor publicate de sindicatul FIM Cisl, potrivit Reuters.

Nivelul este cel mai redus înregistrat de industria auto italiană din ultimele șapte decenii și alimentează îngrijorările privind viitorul producției auto din țară.

În 2023, guvernul condus de premierul Giorgia Meloni și-a exprimat obiectivul ca Stellantis să ajungă la o producție anuală de un milion de vehicule în Italia. În realitate, producția a continuat să scadă, pe fondul unui context dificil pentru industria auto europeană.

Potrivit raportului FIM Cisl, producția de autoturisme – fără a include vehiculele comerciale ușoare – a scăzut în 2025 cu 24,5%, până la 213.706 unități. Acesta este cel mai mic nivel înregistrat din 1954. Datele au fost prezentate de liderul sindicatului, Ferdinando Uliano, cu prilejul publicării raportului anual privind activitatea uzinelor Stellantis din Italia.

Italia rămâne un pilon istoric pentru grup, găzduind mărci consacrate precum Fiat și Alfa Romeo, iar Stellantis este în prezent singurul mare producător auto din țară. Compania nu a oferit un comentariu oficial imediat după publicarea raportului.

Scăderea producției vine după ce, în 2023, Stellantis construia aproximativ 751.000 de vehicule în Italia. Reducerea aproape la jumătate a volumelor este pusă de sindicat pe seama cererii slabe de pe piața europeană, în special pentru vehicule electrice, a întârzierilor în lansarea unor modele noi și a competiției tot mai intense din partea producătorilor chinezi.

Cu toate acestea, rezultatul final din 2025 a fost mai bun decât estimările inițiale. În luna octombrie, FIM Cisl prognoza o producție anuală de puțin peste 310.000 de unități, pe baza datelor din primele nouă luni ale anului. „Rezultatul ar fi putut fi mai rău”, a declarat Uliano.

Potrivit acestuia, lansarea versiunii hibride a modelului Fiat 500 la uzina Mirafiori din Torino și demararea producției noului SUV Jeep Compass la fabrica din Melfi, în trimestrul al patrulea, au contribuit la recuperarea unei părți din producția pierdută. De asemenea, sindicatul a subliniat că vehiculele comerciale ușoare au avut o contribuție pozitivă în ultimele luni ale anului.

Pentru 2026, FIM Cisl estimează o posibilă îmbunătățire a situației. Modelele Fiat 500 și Jeep Compass, alături de alte lansări așteptate, precum DS7 și Lancia Gamma, ar putea ajuta producția să depășească nivelurile din 2024. Totuși, revenirea la volumele ridicate din 2023 va depinde în mare măsură de menținerea producției în uzine precum Cassino și Pomigliano, unde sunt fabricate modele mai vechi, inclusiv Alfa Romeo Giulia, Stelvio și Fiat Panda.

Sindicatul a mai precizat că noile versiuni ale modelelor Giulia și Stelvio, programate inițial pentru 2025, au fost amânate.