Producția fabricilor franceze Stellantis va scădea în următorii trei ani, deoarece producătorul de vehicule Peugeot, Fiat și Jeep suferă o încetinire mai accentuată a producției decât rivalii europeni. Financial Times titrează că numărul de unități produse în cele cinci fabrici de asamblare din Franța ale companiei este estimat să scadă cu 11% până în 2028.

Stellantis, cel mai afectat producător auto

Producția a atins peste 661.000 de vehicule în 2025, o recuperare față de nivelul minim de 565.000 din 2024, când stocurile mari și încetinirea cererii au afectat compania. Stellantis se așteaptă ca producția să scadă în toate cele cinci fabrici de asamblare în următorii trei ani, ceea ce înseamnă că vânzările ar scădea la mai puțin de 590.000 în 2028.

Stellantis a fost afectată mai puternic decât mulți alți producători de automobile de încetinirea cererii în Europa. Un raport realizat de McKinsey pentru grupul reprezentativ al furnizorilor din industria auto Clepa a estimat că producția de vehicule ușoare în Europa va scădea cu 6% până la 8,9 milioane între 2024 și 2028.

Conform raportului, producția europeană de automobile în 2024 a fost cu peste 30% sub nivelurile din 2017, iar în acea perioadă Stellantis a înregistrat cea mai abruptă scădere a creșterii dintre toți marii producători de automobile de pe continent.

„(Piața europeană în ansamblu) a pierdut 3 milioane de mașini de la perioada pre-Covid până în prezent. Aceasta echivalează cu capacitatea a 10 fabrici de automobile. Nu ne putem permite să pierdem încă 3 milioane de mașini”, a declarat Antonio Filosa, directorul executiv al Stellantis.

Investiție de 20 de milioane de euro pentru reciclarea materialelor

Producția franceză a Stellantis va fi cea mai scăzută la fabrica din Poissy, în regiunea Île-de-France, care include Parisul. Fabrica este utilizată ca uzină de automobile pentru diverse mărci din 1937. Aceasta are 2.000 de angajați, dar produce în prezent două modele care se apropie de sfârșitul ciclului de viață în 2028, moment în care producția de vehicule va scădea la 55.000, față de peste 90.000 în 2025.

Săptămâna trecută, Stellantis a anunțat o investiție de 20 de milioane de euro în prelucrarea metalelor și reciclarea la uzină, ceea ce ar însemna 200 de locuri de muncă. Decizia privind continuarea producției de automobile după 2028 va fi luată în prima jumătate a anului 2026, dar „fabrica nu se va închide”, a declarat Stellantis.

Filosa își va prezenta strategia de redresare a Stellantis în noul an, după ce a preluat funcția de director executiv în iunie. El se numără printre șefii din industria auto care fac presiuni asupra Comisiei Europene pentru a relaxa interdicția planificată privind vânzările de mașini cu motor cu ardere internă în 2035.

Cancelarul german Friedrich Merz a îndemnat Comisia Europeană să renunțe la interdicția propusă și să permită producția de vehicule hibride după termenul limită. Filosa a spus despre afirmațiile cancelarului că grupul auto are o oportunitate de a regândi regulile și de a concilia cele trei obiective-cheie ale Europei: decarbonizarea, reziliența industrială și autonomia strategică.