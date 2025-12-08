Trump invită producătorii japonezi să aducă mașinile „kei” în SUA, cu o condiție: să fie produse în State

Micile mașini kei au un nou fan, în persoana președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Acesta și-a exprimat admirația față de mașinile „foarte mici” și „foarte drăguțe”, iar președintele a declarat că autorizează Departamentul Transporturilor să permită fabricarea de mașini kei în SUA, conform The Verge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Mașinile kei, tot mai populare în State

Vehiculele kei, care sunt construite pentru a satisface reglementările japoneze privind vehiculele ușoare, se bucură de o popularitate în creștere pe piața auto inclusiv în SUA, țara unde camioneta Ford F150, de cel puțin 5 metri lungime, este cel mai bine vândut autovehicul. Vânzările de camioane kei s-au triplat în ultimii cinci ani, cu aproximativ 7.500 de unități importate doar anul trecut, potrivit datelor furnizate de Japan Used Motor Vehicle citate de CNN.

Comparându-le cu Volkswagen Beetle, Trump a spus că autorizează Departamentul Transporturilor din SUA „să aprobe imediat producția acestor mașini”.

„(Trump, n.r.) mi-a dat instrucțiuni să elimin regulamentele în acest sens, ceea ce am și făcut. Așadar, dacă Toyota sau orice altă companie dorește să producă mașini mai mici, mai accesibile și mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, am eliminat obstacolele, astfel încât acestea să poată fi fabricate și vândute în America”, a declarat Sean Duffy, secretarul american al Transporturilor.

Mașinile kei trebuie să treacă de mai multe prevederi legislative

Reglementările privind legalitatea vehiculelor kei în SUA sunt inconsistente. Normele federale permit importul de mini-camioane, cu condiția ca acestea să aibă o vechime de cel puțin 25 de ani, în timp ce legile statale privind legalitatea și înmatricularea acestora sunt mai puțin clare. Vehiculele ar trebui, de asemenea, să respecte anumite standarde federale de siguranță, care reglementează totul: de la amplasarea volanului până la greutatea vehiculului.

Cu toate acestea, multe state au reguli care permit vehiculele cu viteză redusă, cum ar fi cărucioarele de golf, astfel încât este de conceput ca camioanele kei să poată trece neobservate în conformitate cu aceste prevederi. Mai trebuie pusă și întrebarea dacă acestea s-ar vinde.

Mașinile kei, prescurtare de la keitora (camion ușor), au linii directoare stricte în ceea ce privește motorul, dimensiunea și limitele de putere. Și, deși au cu siguranță adepți în SUA, sunt probabil prea mici pentru majoritatea cumpărătorilor americani.

Totuși, Trump susține că ele sunt viitorul, întrucât sunt „ieftine, sigure, eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil și, pur și simplu, uimitoare”.