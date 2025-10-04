Renault analizează eliminare a 3.000 de posturi la nivel global / Planul „Arrow” implică reducerea cu 15% a numărului de salariați din funcțiile suport

Francois Provost, noul director general de la grupul auto francez Renault SA, analizează un plan care prevede eliminarea a 3.000 de posturi din domeniul funcţiilor suport, potrivit portalului de ştiri ” l’Informe”, preluat de AFP, transmite Agerpres.

Renault operează pe o piață în criză

Botezat „Arrow” (n.r.: săgeată), acest plan ar urma să se finalizeze prin reducerea cu 15% a numărului de salariaţi din domeniile funcţiilor suport, inclusiv resurse umane, financiar şi marketing, atât la cartierul general de la Boulogne-Billancourt cât şi la alte entităţi din cadrul grupului la nivel mondial (uzine, filiale comerciale, etc.).

Contactat de AFP, grupul Renault a precizat că nu a luat, încă, nicio decizie cu privire la efectivele sale, dar a confirmat că a demarat un proces de analiză. „În contextul incertitudinilor de pe piaţa auto şi pe fondul unui context extrem de competitiv, confirmăm că luăm în considerare aspecte de simplificare, viteză de execuţie şi optimizare a costurilor noastre fixe”, a explicat constructorul auto.

Francezii se descurcă mai bine decât concurența

Asemenea concurenților săi, Renault operează pe o piaţă în criză, rezultată din scăderea vânzărilor în Europa, noile reglementări europene şi intensificarea concurenţei chineze. Profitul său ajustat a scăzut cu 69% în prima jumătate a anului. Totuşi, grupul Renault se descurcă puţin mai bine decât majoritatea concurenţilor săi din Europa, principala sa piaţă. Astfel, vânzările sale sunt în creştere în Uniunea Europeană, cu 5,8% între ianuarie şi august 2025, potrivit ACEA.

Comparativ, principalul său concurent pe piaţa franceză, Stellantis înregistrează o scădere de 9,5% a înmatriculărilor de la începutul anului 2025. Grupul, cu 14 mărci (Citroen, Fiat, Peugeot etc.), va închide temporar mai multe dintre fabricile sale europene, inclusiv trei în Franţa, în octombrie.

