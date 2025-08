Renault recheamă peste 150.000 de modele hibride pentru probleme la cutia de viteze / Un model Dacia este vizat de problemă

Renault lansează în toamnă o campanie de rechemare în service a peste 150.000 de autoturisme dotate cu motorul de 1,6 litri hibrid. Conform publicației l’Argus, constructorul anunță că ar exista probleme la cutia multimodală a modelelor hibrid, iar un model Dacia ar fi afectat de problemă.

Dacia Jogger hibrid poate avea probleme cu transmisia

Încă de anul trecut, presa a relatat despre probleme cu transmisia multimodală, care se poate supraîncălzi. Din vara anului 2024, cazurile de înlocuire a transmisiei s-au multiplicat în rețeaua de dealeri Renault.

Prin urmare, grupul Renault va lansa în toamnă o campanie de rechemare (cod 0ET1 la Renault și 0EWW la Dacia), care constă în verificarea tuturor modelelor hibride care sunt dotate cu motorul de 1,6 litri și sunt produse între 5 aprilie 2019 și 26 septembrie 2022. Concret, 155.825 de Renault Clio 5, Captur 2, Arkana și Mégane 4 sunt afectate, printre care sunt incluse și 79 de Dacia Jogger.

Operațiunea de verificare și reparare constă în verificarea etanșeității garniturii inelare a arborelui primar gol al motorului electric. Dacă acesta este defect, uleiul pătrunde în motorul electric, ceea ce duce la supraîncălzirea acestuia și/sau la pierderea tracțiunii vehiculului la pornire.

Mai mulți proprietari s-au plâns de problemă

Persoanele care dețin un model hibrid de Dacia Jogger s-au plâns în mai multe rânduri de probleme cu transmisia. Unul dintre ei a anunțat problema pe care a aut-o cu supra încălzirea transmisiei încă din primăvara anului trecut. Mesajul posesorului unui model Jogger hibrid sună în felul următor:

Am un Jogger hybrid extrem de 3 luni, din 18 aprilie, sunt foarte mulțumit. Ieri, însă, venind pe autostrada de la București la Pitești cu 100-130 km pe oră, cu aerul condiționat pornit la 24 grade, a trebuit să mă opresc de trei ori, mesaj mare roșu, răcire transmisie, oprire temporară. Am mers apoi fără aer condiționat și nu am mai primit mesajul de eroare. Știe cineva ce se întâmplă și ce să fac?

Renault este conștient de această problemă, astfel că încă din mai 2024 a demarat o operațiune tehnică specială (OTS), care acoperă în întregime reparațiile, în limita a 7 ani sau 150.000 de kilometri.