Roxana Mînzatu, vicepreședintele Comisiei Europene, propune un buget de 14 milioane de euro prin inițiativa „Garanția Competențelor” / Acesta este destinat industriei auto

Roxana Mînzatu, vicepreședinte al Comisiei Europene, a vorbit într-un interviu pentru G4Media despre industria auto, care trece printr-o perioadă dificilă, în special din pricina interdicției la nivel european de a interzice comercializarea de mașini cu motor termic din 2035. Comisarul european a propus un buget de 14 milioane de euro, mare parte dedicați acestei industrii, prin intermediul inițiativei „Garanția Competențelor”.

Mînzatu: Companiile din România pot participa la acest apel

Roxana Mînzatu susține că sunt vizate asigurarea de locuri de muncă în industrie, iar companiile din România poate participa la acest apel de finanțare până pe 29 ianuarie.

„Știm cu toții prin ce transformări trece industria auto acum, sunt oameni care au lucrat o viață acolo și sunt în pericol să-și piardă locul de muncă. Acest pilot testează inițiativa și permite angajatorilor să ofere oamenilor posibilitatea de a se recalifica pentru joburi în domenii ale viitorului”, a declarat Roxana Mînzatu, vicepreședinte al Comisiei Europene.

Companiile europene încearcă să creeze tot mai multe locuri de muncă în Europa. Spre exemplu, modelul electric Renault 4 este construit în mare parte în Europa, cu componente și asamblare finală în patru fabrici din nordul Franței.

Totodată, Renault proiectează, testează și produce modele și în România, prin intermediul Dacia. Testarea are loc la Centrul Tehnic Titu, denumit și Renault Technologie Roumanie. Thierry Hilaire, directorul centrului de la Titu, susține că „inima succesului Dacia” este platforma CMF-B, dezvoltată și testată în România, care este folosită pentru cele mai bine vândute mașini în Europa.