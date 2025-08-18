Sectorul chinez al automobilelor electrice a ajuns în faza în care investeşte mai mult în străinătate decât pe piața internă

Pentru prima dată în istorie, companiile chineze din industria automobilelor electrice au investit, în 2024, sume mai mari în străinătate decât acasă, chiar dacă proiectele din afara ţării se confruntă cu costuri mai mari, întârzieri şi riscuri, transmite Bloomberg, conform Agerpres.

Potrivit unui studiu publicat luni de firma de cercetare Rhodium Group, firmele chinezeşti au investit anul trecut, de-a lungul lanţului de aprovizionare pentru industria automobilelor electrice, aproximativ 16 miliarde de dolari în străinătate, în principal pentru producţia de baterii, mai mult decât cele 15 miliarde de dolari pe care le-au investit acasă. Aceste cifre scot la lumină o „modificare istorică”, după mai mulţi ani în care au direcţionat aproximativ 80% dintre investiţii pe plan local, susţin analiştii de la Rhodium Group.

Companiile chineze sunt forţate să se extindă la nivel global, după ce supra-capacităţile de producţie şi războiul preţurilor de pe plan local au diminuat marjele de profit de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare. În plus, aceleaşi firme vor să evite tarifele vamale mari din Europa şi SUA prin facilităţi de producţie amplasate acolo, şi să răspundă la cererile clienţilor străini privind o producţie mai localizată.

„Faptul că acum investiţiile în străinătate le devansează pe cele interne reflectă cât de saturată este piaţa chineză şi atractivitatea extinderii peste hotare pentru profituri mai mari”, a spus analistul şef de la Rhodium, Armand Meyer.

Aproximativ trei sferturi dintre investiţiile în străinătate au fost realizate de către producătorii chinezi de baterii, o dovadă a consumului mare de capital în această industrie. Marii producători de baterii, precum Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Envision Group şi Gotion High-Tech Co., au decis să îi urmeze pe clienţii lor actuali, precum Tesla Inc. şi BMW AG, în străinătate, din cauza costurilor mari cu transportul şi a cererilor vizând o aprovizionare mai localizată.

CATL, cel mai mare producător de baterii pentru automobile electrice, a anunţat în luna iunie că va face din expansiunea în străinătate „prioritatea numărul unu”, în condiţiile în care competiţia intensă de pe piaţa auto chineză ameninţă sănătatea industriei.

BYD, cel mai mare producător chinez de automobile electrice, are uzine în Brazilia şi Thailanda şi intenţionează să construiască alte facilităţi în Turcia şi Indonezia. De asemenea, Chery Automobile Co. a promis că va investi un miliard de dolari pentru a construi o uzină care să asambleze automobile electrice în Turcia.

Analiştii precizează că proiectele din străinătate au tendinţa de a fi mai scumpe, construcţia lor durează mai mult şi se lovesc de riscuri politice şi de reglementare mai mari. Doar 25% din proiectele de producţie de automobile electrice în străinătate anunţate până acum au fost finalizate, comparativ cu un grad de finalizare de 45% în cazul investiţiile de acasă, se precizează în raportul analiştilor de la Rhodium Group.

Cu toate acestea, expansiunea internaţională a producătorilor chinezi de automobile electrice şi a furnizorilor lor se va confrunta în viitor cu evoluţii precum cererea inegală la nivel global pentru automobile pe baterie şi reacţiile negative pe pieţe, cum ar fi cea din Uniunea Europeană. În paralel, companiile chineze trebuie să respecte şi îngrijorările oficialilor de la Beijing privind transferul de tehnologie şi pierderi de locuri de muncă, care ar putea duce la controale mai stricte când vine vorba despre investiţii în străinătate.