Shell își extinde parteneriatul cu Ferrari / Grupul petrolier va ajuta divizia auto din Maranello pentru furnizarea de energie verde

Grupul petrolier Shell a semnat un acord pe termen lung pentru furnizarea de energie regenerabilă către Ferrari până la sfârșitul anului 2034. Reuters titrează că Shell va ajuta producătorul italian să reducă emisiile de carbon prin oferirea de acorduri de achiziție de energie electrică.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Ce reprezintă acest acord

Astfel de acorduri reprezintă contracte pe termen lung în baza cărora o companie cumpără energie electrică direct de la un producător, astfel reducându-i constructorului auto emisiile generale de dioxid de carbon. Această practică a devenit tot mai frecventă în Italia în ultimii ani, ca o modalitate pentru producătorii de energie de a fixa costurile și de a asigura energie verde.

În acest caz, Shell va furniza un total de 650 de gigawați-oră de energie pe o perioadă de 10 ani dintr-o centrală dezvoltată de grupul petrolier și gazier. Aceasta va acoperi aproape jumătate din necesarul total de energie al fabricii Ferrari din Maranello, lângă Modena, contribuind la decarbonizarea producției producătorului de automobile.

Se preconizează că acordul va duce la o reducere semnificativă a emisiilor Ferrari din categoriile 1 și 2, cele generate direct de operațiunile sale și din energia achiziționată, întrucât producătorul de mașini de lux își propune o reducere de 90% în termeni absoluți până în 2030.

Shell este deja partener al diviziei de curse a Ferrari, Scuderia Ferrari, cale pe care furnizează combustibil ecologic. În Formula 1, echipele sunt obligate să folosească carburanți provenit din surse comerciale, cu reguli stricte privind compoziția și utilizarea substanțelor chimice exotice. În 2026, combustibilul va proveni din surse nealimentare, deșeuri sau atmosferă.