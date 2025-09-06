Tarifele SUA rămân o povară grea pentru constructorii auto japonezi mai mici, precum Mitsubishi

Preşedintele american Donald Trump a redus tarifele pentru maşinile japoneze importate în SUA la 15%, de la 27,5%, însă nivelul rămâne de şase ori mai mare decât cel practicat înaintea introducerii taxelor, când era de doar 2,5%, reprezentând o povară pentru constructorii auto mai mici, precum Mitsubishi, relatează Reuters, citată de News.ro.

Măsura oferă o uşurare limitată industriei auto nipone, dar continuă să apese puternic pe umerii constructorilor mai mici, precum Mitsubishi, Mazda şi Subaru, mult mai vulnerabili decât giganţii Toyota şi Honda.

Aceste companii, care depind de piaţa americană pentru o mare parte din vânzări, sunt forţate să crească preţurile, accentuând presiunile inflaţioniste asupra consumatorilor din SUA.

Mitsubishi a majorat deja preţurile cu peste 2.400 de dolari per vehicul, cea mai mare creştere din industrie, iar Subaru a renunţat la unele versiuni de bază pentru a menţine marjele.

Mazda, a cărei producţie din Mexic către SUA s-a prăbuşit cu 54% în ultimele luni, a redus stimulentele şi a crescut producţia pe piaţa americană prin parteneriatul cu Toyota.

Specialiştii avertizează că Mitsubishi se află în cea mai dificilă poziţie, neavând fabrici în America de Nord şi bazându-se pe modele mai ieftine, care sunt cele mai afectate de majorările de preţ. În lipsa unor soluţii, compania ar putea fi nevoită să se retragă parţial din piaţa americană sau să caute alianţe mai strânse cu Nissan.

Pentru consumatorii americani, noile tarife înseamnă preţuri tot mai mari la vehicule noi, ceea ce ar putea împinge o parte dintre cumpărători către piaţa maşinilor second-hand. Analiştii estimează că producătorii vor continua să majoreze treptat preţurile modelelor existente şi să lanseze noile modele la tarife semnificativ mai ridicate, încercând să atenueze impactul tarifelor asupra profiturilor.