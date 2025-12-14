Vânzările de mașini de lux scad în China, pe fondul încetinirii economiei / Producătorii auto europeni sunt cei mai afectați

Cererea chineză pentru mașini de lux este în scădere, clienții optând în schimb pentru modele mai accesibile produse de mărci locale. Conform ABC News, acestea sunt adesea vândute la prețuri reduse semnificativ, ce satisfac gustul chinezilor pentru electronice sofisticate și confort.

Cota de piață a mașinilor premium scade la 13%

O recesiune prelungită a pieței imobiliare din China a făcut ca mulți consumatori să nu mai fie interesați de achiziții mari. În același timp, persoanele înstărite devin din ce în ce mai reticente în a-și afișa public averea, a declarat Paul Gong, directorul departamentului de cercetare al industriei auto din China al UBS.

Mulți cumpărători de mașini au fost influențați de o subvenție de 20.000 de yuani (echivalentul a 2.830 de dolari) oferită de guvernul chinez pentru achiziționarea de vehicule electrice și hibride plug-in. Oamenii au avut tendința să achiziționeze mașini mai ieftine, de bază, pentru care reducerea este mai mare, iar aceste mașini sunt în mare parte fabricate în China, a declarat Gong.

Cota de piață a vânzărilor de mașini premium în China, cu prețuri de obicei peste 300.000 de yuani (42.400 de dolari), s-a dublat între 2017 și 2023, ajungând la aproximativ 15% din vânzările totale, a declarat S&P. Această tendință se inversează acum, cota ajungând la 13% în primele nouă luni ale anului 2025, a declarat S&P.

BYD, cel mai vândut producător de vehicule new energy

În timp ce vânzările de mașini de lux au încetinit, producătorii chinezi, inclusiv producătorul de vehicule electrice BYD, au devenit mai agresivi decât multe mărci occidentale în ceea ce privește inovația tehnologică, lansând frecvent noi vehicule electrice și hibride la prețuri mai mici, inclusiv vehicule premium.

„Produsele (producătorilor auto chinezi) sunt mai competitive și mai accesibile chiar și în segmentul premium. De aceea, aceste mărci străine își pierd treptat din avânt”, a declarat Claire Yuan, director în cadrul S&P Global Ratings.

Cota de piață a mărcilor chineze în vânzările de autoturisme a urcat la aproape 70% în primele 11 luni ale acestui an, cu BYD conducând clasamentul. Producătorul chinez a depășit Volkswagen, iar BYD este în prezent cea mai bine vândută marcă de vehicule new energy (electrice sau hibride).

Vânzările Mercedes-Benz au scăzut cu 27% în trimestrul iulie-septembrie, ale BMW și Mini cu 11,2%, iar ale Ferrari cu 13%. Porsche și Aston Martin nu au oferit cifre exacte, dar susțin că resimt presiunea exercitată de scăderea cererii din China.

Deprecierea, un alt factor-cheie în scăderea mărcilor europene

Un dealer de mașini second-hand la un centru Porsche din Beijing, a declarat că un model Panamera 2.9T din 2024, cu un kilometraj de aproximativ 20.000 de kilometri, avea un preț de 950.000 de yuani, sau 134.300 de dolari. Fostul proprietar a cumpărat-o cu aproximativ 1,4 milioane de yuani, sau puțin sub 200.000 de dolari.

Pe lângă o depreciere de aproape 65.000 de dolari într-un an, taxele impuse pe mașinile din afara Chinei le fac și mai scumpe de atât. Taxele de import pot dubla prețul unui autoturism importat, cum e în cazul Aston Martin sau Land Rover.

„Este în principal din cauza situației economice dificile. Nu este vorba doar de Porsche. Benz, BMW, Bentley și Rolls-Royce se confruntă toate cu aceeași situație”, a spus Li Yi, un dealer din China.