Grupul japonez Toyota, cel mai mare producător auto din lume, a anunțat vineri o schimbare neașteptată la vârful conducerii, chiar în momentul în care și-a revizuit în creștere estimările privind rezultatele financiare. Decizia vine într-un context marcat de presiuni comerciale, costuri ridicate și transformări rapide ale industriei auto, relatează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Actualul director financiar, Kenta Kon, va prelua funcția de președinte și director general al Toyota începând cu 1 aprilie, înlocuindu-l pe Koji Sato. Acesta din urmă ocupa poziția din aprilie 2023, după ce i-a succedat lui Akio Toyoda, nepotul fondatorului grupului.

Reprezentanții companiei justifică schimbarea prin nevoia de a îmbunătăți profitabilitatea și de a accelera procesul decizional. Potrivit Toyota, remanierea conducerii urmărește „o reacție mai rapidă la schimbările din mediul intern și extern”, într-o perioadă de incertitudine economică și concurență intensă.

Anunțul a fost făcut simultan cu publicarea rezultatelor financiare trimestriale, care au depășit așteptările pieței, precum și cu o nouă revizuire în creștere a prognozelor pentru anul fiscal care se încheie în martie. Toyota estimează un profit net de 3.570 de miliarde de yeni (aproximativ 19,3 miliarde de euro) pentru anul fiscal 2025/2026. Deși această valoare reprezintă o scădere de 25,1% față de anul anterior, este semnificativ peste estimarea anterioară de 2.930 de miliarde de yeni.

Totodată, compania anticipează o creștere de 4,1% a vânzărilor anuale, până la 50.000 de miliarde de yeni (circa 271 de miliarde de euro), precum și un profit operațional mai bun decât cel prognozat inițial.

„În ciuda impactului continuu al tarifelor americane, cererea puternică, susținută de competitivitatea produselor noastre, a dus la creșterea volumelor de vânzări, iar ajustările de prețuri ne-au permis să menținem un nivel ridicat al profitului”, a transmis grupul japonez.

Toyota este unul dintre producătorii cei mai afectați de tarifele vamale impuse de Statele Unite pentru automobilele importate din Japonia. În perioada aprilie–septembrie 2025, taxele au ajuns până la 25%, fiind ulterior plafonate la 15%. Chiar și așa, acestea rămân ridicate în opinia industriei japoneze.

În pofida tarifelor, vânzările Toyota pe piața americană au crescut cu 8% în anul calendaristic 2025. Statele Unite reprezintă o piață strategică pentru grup, generând aproape un sfert din vânzările globale. Din cele 2,52 milioane de vehicule vândute în SUA anul trecut, doar 1,39 milioane au fost produse local, în cele 11 fabrici americane ale companiei, restul fiind importate și, implicit, supuse taxelor vamale.

Toyota estimează că impactul tarifelor americane asupra profitului operațional în anul fiscal 2025–2026 se va ridica la aproximativ 1.450 de miliarde de yeni (circa 7,8 miliarde de euro). Pentru a atenua efectele negative, compania a recurs la reduceri de costuri, ajustări de preț și intensificarea producției în Statele Unite, care a crescut cu 10% anul trecut, în special datorită cererii ridicate pentru vehicule hibride.

Presiunea asupra marjelor rămâne însă semnificativă. În al treilea trimestru al actualului an fiscal, Toyota a raportat un profit net în scădere cu 43%, până la 1.257 miliarde de yeni, în pofida unei creșteri de 8,6% a veniturilor.

Schimbarea directorului general are loc și în contextul în care Toyota încearcă să își consolideze controlul asupra filialei Toyota Industries. Grupul a lansat o ofertă publică de cumpărare pentru retragerea acesteia de la bursă, proces care urmează să se încheie săptămâna viitoare. În prezent, Toyota Motor deține aproximativ 25% din capitalul filialei, un furnizor-cheie de componente și echipamente industriale.