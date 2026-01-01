Toyota a înregistrat o scădere rară a vânzărilor în luna noiembrie

Vânzările și producția Toyota au scăzut în noiembrie, afectate în mare parte de o scădere bruscă în China, pe fondul întreruperii subvențiilor destinate stimulării vânzărilor de mașini electrice și cu consum redus de combustibil, scrie The Japan Times.

Vânzările globale, inclusiv cele ale filialelor Daihatsu și Hino, au scăzut cu 1,9% în perioada respectivă față de anul precedent, ajungând la 965.919 unități, a anunțat producătorul japonez de automobile. Producția a scăzut cu 3,4%, ajungând la 934.001 vehicule.

Producătorii auto globali se confruntă cu o incertitudine tot mai mare, pe fondul tensiunilor comerciale, al schimbărilor legislative și al perspectivelor economice incerte. Rezultatele Toyota servesc drept barometru pentru eforturile industriei de a echilibra cererea puternică pe termen lung cu dificultățile economice și politice pe termen scurt.

Vânzările mărcilor Toyota și Lexus în China au scăzut cu 12% în noiembrie, a declarat compania, invocând încetarea subvențiilor pentru schimbul de mașini în marile orașe, din cauza epuizării fondurilor. Cifrele au fost publicate pe fondul tensiunilor diplomatice care au apărut între China și Japonia începând din noiembrie, când prim-ministrul Sanae Takaichi a făcut declarații despre Taiwan care au stârnit furia celei mai mari economii din Asia. China a răspuns avertizându-și cetățenii să nu călătorească în Japonia.

Producția Toyota în Thailanda a crescut cu 15% luna trecută și cu 9% în SUA, dar a scăzut cu 14% în China, cu 9,7% în Japonia și cu 7,9% în Marea Britanie.

Decizia Uniunii Europene din această lună de a retrage interdicția efectivă asupra motoarelor cu combustie pare să ofere mai multă flexibilitate producătorilor tradiționali de automobile care doresc să producă în serie mașini alimentate cu baterii. În timp ce Toyota și alți producători japonezi de automobile, care au fost pionieri în tehnologia hibridă, aveau deja un avantaj față de producătorii tradiționali care rămân dependenți de mașinile alimentate exclusiv cu benzină, revizuirea UE ar putea oferi vehiculelor electrice chinezești (EV) șansa pe care o așteptau.

Între timp, compania a fost în vizorul președintelui american Donald Trump, care se pregătea să aplice tarife ridicate pentru mașinile și piesele auto importate în SUA. La începutul acestei luni, Trump a declarat că pregătește terenul pentru ca mașinile asiatice ușoare „kei” să fie fabricate și vândute în SUA, chiar dacă în prezent acestea nu îndeplinesc standardele federale de siguranță pentru vehiculele noi.

Mai recent, Toyota a declarat că va expedia trei modele produse în America înapoi în Japonia, un gest menit să satisfacă dorințele lui Trump.

Rezultatele Honda din noiembrie au fost, de asemenea, afectate de China, precum și de impactul persistent al penuriei de semiconductori provocată de o dispută politică între China și Olanda cu privire la un producător de cipuri din Olanda.

Vânzările producătorului auto în noiembrie au scăzut cu 15%, până la 273.681 de unități; aceasta a inclus o scădere de 34% în China, unde producătorul auto a înregistrat scăderi timp de 22 de luni consecutive. Producția în America de Nord a scăzut cu 61%, a declarat compania, din cauza unei crize continue a cipurilor, care a forțat-o recent să închidă temporar fabricile din Japonia și China în perioada sărbătorilor de sfârșit de an.

Producția globală a Nissan a scăzut cu 4,2%, până la 257.008 unități în aceeași lună, dar a crescut cu 22% în China, datorită popularității câtorva vehicule electrice lansate acolo la începutul acestui an, inclusiv N6 și N7. Vânzările au scăzut cu 4,9% la nivel global în noiembrie.