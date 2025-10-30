Toyota subliniază că nu i-a promis în mod explicit lui Trump o nouă investiție de 10 miliarde de dolari în SUA

Compania japoneză Toyota Motor nu a promis în mod explicit o nouă investiție de 10 miliarde de dolari în Statele Unite, a declarat un director executiv, la o zi după ce președintele Donald Trump a menționat o potențială investiție de această valoare, scrie Reuters.

În timpul vizitei sale în Japonia, Trump a spus că cel mai mare producător de automobile din lume ar intenționa să investească aproximativ 10 miliarde de dolari în Statele Unite.

Cu toate acestea, directorul executiv al Toyota, Hiroyuki Ueda, a precizat reporterilor că, în discuțiile cu guvernul japonez și Ambasada SUA înaintea vizitei lui Trump, nu s-a făcut nicio promisiune explicită cu privire la o investiție de această amploare, adăugând că Toyota va continua să investească și să creeze locuri de muncă în America.

„În timpul primei administrații Trump, cred că cifra era de aproximativ 10 miliarde de dolari, așa că, deși nu am spus aceeași sumă, am explicat că vom continua să investim și să oferim locuri de muncă ca și până acum. Probabil din acest context a apărut cifra de aproximativ 10 miliarde de dolari”, a declarat Ueda în marja Japan Mobility Show din Tokyo.

„Prin urmare, nu am spus în mod specific că vom investi 10 miliarde de dolari în următorii ani”.

Ueda a mai spus că subiectul investițiilor nu a fost abordat când președintele Toyota, Akio Toyoda, a discutat pe scurt cu Trump la un eveniment organizat la Ambasada SUA.

Trump s-a întâlnit cu noul prim-ministru al Japoniei și prima femeie premier, Sanae Takaichi. El a salutat angajamentul lui Takaichi de a accelera un acord comercial, semnând totodată acorduri privind comerțul și energia.