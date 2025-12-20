Toyota Motor intenționează să înceapă vânzarea în Japonia a trei modele produse în Statele Unite începând cu anul 2026, potrivit unei informații transmise de Reuters. Modelele vizate sunt sedanul Camry, SUV-ul Highlander și pick-up-ul Tundra, toate fabricate în uzinele companiei din SUA.

Importuri inverse pentru sprijinirea relațiilor comerciale

Anunțul a fost făcut vineri de Toyota Motor Corp, care a precizat că această decizie are ca obiectiv sprijinirea relațiilor comerciale dintre Japonia și Statele Unite. Inițiativa presupune așa-numite „importuri inverse”, prin care vehicule produse pe piața americană să fie comercializate pe piața internă japoneză.

Constructorul auto a confirmat că analizează această posibilitate încă din luna octombrie. Demersul vine într-un context sensibil din punct de vedere comercial, în care autoritățile de la Tokyo încearcă să atenueze tensiunile cu Washingtonul, generate de excedentul comercial semnificativ al Japoniei față de SUA. Dezechilibrul a fost criticat în mod repetat de președintele american Donald Trump, care a cerut o reducere a diferențelor comerciale dintre cele două țări.

Investiții masive în producția americană

Pe lângă planurile de extindere a gamei comercializate în Japonia, Toyota își accelerează investițiile industriale în Statele Unite. Luna trecută, compania a început producția la noua sa fabrică de baterii din Carolina de Nord, o investiție evaluată la aproximativ 13,9 miliarde de dolari. Unitatea va susține creșterea producției de vehicule hibride, un segment-cheie pentru strategia globală a grupului.

În același timp, Toyota a reconfirmat planurile de a investi aproximativ 10 miliarde de dolari în următorii cinci ani în operațiunile sale de producție din SUA. Investițiile vizează extinderea capacităților existente și adaptarea acestora la cererea tot mai mare pentru modele electrificate.

Compania nu a oferit detalii suplimentare privind volumele de vânzări sau calendarul exact al lansării celor trei modele pe piața japoneză, precizând doar că procesul se află în faza de evaluare.