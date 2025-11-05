Volkswagen va dezvolta un cip pentru mașinile inteligente din China / Cipul va avea o putere de calcul de până la 700 TOPS

Volkswagen a anunțat că va dezvolta primul cip propriu al producătorului auto german alături de CARIZON, joint venture-ul său realizat acu firma chineză Horizon Robotics. Potrivit Reuters, cipul este conceput pentru a alimenta capacitățile de conducere inteligentă ale mașinilor sale de nouă generație destinate pieței din China.

Volkswagen adoptă strategia „în China, pentru China”

Cipul va fi utilizat pentru procesarea datelor de la camerele și senzorii dintr-o mașină, cu o putere de calcul de aproximativ 500 până la 700 tera operații pe secundă (TOPS), a declarat Volkswagen. Se așteaptă ca produsul să fie livrat în următorii trei până la cinci ani, a precizat compania.

Volkswagen a declarat că această mișcare va aprofunda capacitatea sa de cercetare și dezvoltare „în China, pentru China”, fără a preciza dacă cipul va fi utilizat în mașinile care vor fi vândute în afara celei mai mari piețe auto din lume.

Producătorul german a încercat să preia inițiativa în China, cea mai mare piață a sa, îmbunătățind competitivitatea produselor cu tehnologii dezvoltate de sau împreună cu companii chineze, pentru a recupera decalajul față de rivalii locali cu evoluție rapidă.

Vânzările VW în China sunt în scădere

Vânzările anuale ale Volkswagen în China au scăzut la 2,75 milioane de unități în 2024, de la un vârf de peste 4 milioane de unități în 2018. În 2023, Volkswagen și-a pierdut titlul de cea mai vândută marcă din China în favoarea rivalului chinez BYD, care a înregistrat o expansiune record în ultimii cinci ani cu modelele sale electrice pure și hibride plug-in la prețuri accesibile.

Cipul va fi fabricat cu un nod de procesare de 3-4 nanometri, a declarat reporterilor Frank Han, CEO-ul filialei Volkswagen din China, Cariad, existând „puține opțiuni” pentru fabricile capabile să îl producă în serie. VW intenționează în prezent să implementeze cipul în a treia generație a China Electrical Architecture (CEA), a adăugat el.

80% din mașinile Volkswagen Group vândute în China până în 2030 vor fi dezvoltate cu CEA, a spus Han, adăugând că primul model al arhitecturii alimentat de cipurile Horizon Robotics J-series va fi lansat la sfârșitul acestui an.