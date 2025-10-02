Volvo a livrat în septembrie hibridul cu numărul un milion / Compania se află într-un plin proces de tranziție către electrice

Producătorul suedez de autoturisme Volvo a atins în septembrie o bornă importantă pentru procesul său de electrificare, livrând vehiculul hibrid cu numărul un milion. Potrivit Electric Cars Report, vehiculele hibride reprezintă doar o etapă spre electrificarea completă a gamei unui producător auto.

SUV-ul XC60, cel mai bine vândut PHEV din Europa

Vehiculele hibride plug-in (PHEV) au reprezentat 23% din vânzările globale ale Volvo Cars în prima jumătate a anului 2025. Vânzările de PHEV-uri au crescut de la aproape 46.000 de unități în 2019 la peste 177.000 de unități în 2024, susținute de cererea puternică pentru modelele XC60 și XC90 PHEV în toate cele trei regiuni principale de vânzare.

Modelul XC60 a fost cel mai bine vândut PHEV din Europa în 2024 și a condus segmentul PHEV premium la nivel global în ultimii trei ani. Datorită cererii solide pentru modelele sale PHEV, Volvo Cars deține cea mai mare cotă de vânzări PHEV din totalul vânzărilor sale dintre toți producătorii tradiționali de mașini premium.

Primul Volvo hibrid a fost acum 13 ani

De asemenea, continuă să lanseze noi modele PHEV, după cum demonstrează SUV-ul XC70 lansat recent, care este primul hibrid plug-in cu autonomie electrică mare de la Volvo.

Datele interne ale Volvo Cars arată că PHEV-urile sale sunt adesea utilizate ca și cum ar fi complet electrice, în special în zonele urbane. În medie, șoferii de PHEV-uri Volvo își utilizează mașinile fără motor cu ardere internă pentru aproximativ jumătate din timpul total de conducere.

„Volvo Cars se angajează să construiască un viitor complet electric și vom ajunge acolo într-un ritm care se potrivește clienților noștri. Mașinile noastre hibride plug-in sunt o punte crucială către acel viitor pentru clienții care nu sunt încă pregătiți să treacă complet la electricitate”, a declarat Erik Severinson, directorul comercial al Volvo Cars.

Volvo Cars produce vehicule hibride plug-in de peste un deceniu. A lansat primul său PHEV încă din 2012, când a început să comercializeze o variantă PHEV diesel a modelului V60.