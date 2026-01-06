Xiaomi vrea să vândă 550.000 de vehicule electrice în 2026

Gigantul tehnologic chinez Xiaomi şi-a stabilit pentru 2026 un obiectiv de a vinde 550.000 de vehicule electrice, ceea ce reprezintă o creştere de 34% faţă de numărul automobilelor vândute în 2025, informează EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cu prilejul unei transmisiuni în direct, fondatorul şi directorul general al companiei, Lei Jun a declarat că Xiaomi va „dedica mai multă energie industriei auto în acest an”, subliniind totodată că investiţiile în cercetare şi dezvoltare (C&D) vor totaliza aproximativ 28,6 miliarde de dolari în următorii cinci ani.

Cu toate acestea, obiectivul pe care Xiaomi şi l-a propus pentru 2026 marchează totuşi o încetinire a ritmului de creştere comparativ cu 2025, când vânzările de vehicule electrice ale Xiaomi aproape s-au triplat, ajungând la aproximativ 410.000 de unităţi. „Obiectivul nu ar trebui să fie nici prea sus, nici prea jos”, a remarcat Lei, exprimându-şi încrederea că îl va atinge pe parcursul anului 2026.

Compania de tehnologie cu sediul la Beijing nu a anunţat încă lansarea unui nou model în acest an, după ce în aprilie 2024 a lansat sedanul SU7 şi în luna iunie 2025 a adăugat SUV-ul YU7, model care în ultimele luni a fost responsabil pentru aproximativ 70% din vânzări.

Xiaomi nu este singurul producător chinez de vehicule electrice care şi-a stabilit obiective ambiţioase pentru acest an. BYD, liderul mondial pe segmentul automobilelor electrice, intenţionează să îşi crească vânzările cu 19%, iar o altă firmă în plină expansiune din acest sector, Leapmotor, se aşteaptă să vândă cu până la 40% mai multe automobile electrice în acest an.