dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Xiaomi vrea să vândă 550.000 de vehicule electrice în 2026

Redacția TechRider
6 ianuarie 2026
Sedan electric SU7, produs de Xiaomi
Sursa foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Gigantul tehnologic chinez Xiaomi şi-a stabilit pentru 2026 un obiectiv de a vinde 550.000 de vehicule electrice, ceea ce reprezintă o creştere de 34% faţă de numărul automobilelor vândute în 2025, informează EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Cu prilejul unei transmisiuni în direct, fondatorul şi directorul general al companiei, Lei Jun a declarat că Xiaomi va „dedica mai multă energie industriei auto în acest an”, subliniind totodată că investiţiile în cercetare şi dezvoltare (C&D) vor totaliza aproximativ 28,6 miliarde de dolari în următorii cinci ani.

Cu toate acestea, obiectivul pe care Xiaomi şi l-a propus pentru 2026 marchează totuşi o încetinire  a ritmului de creştere comparativ cu 2025, când vânzările de vehicule electrice ale Xiaomi aproape s-au triplat, ajungând la aproximativ 410.000 de unităţi. „Obiectivul nu ar trebui să fie nici prea sus, nici prea jos”, a remarcat Lei, exprimându-şi încrederea că îl va atinge pe parcursul anului 2026.

Compania de tehnologie cu sediul la Beijing nu a anunţat încă lansarea unui nou model  în acest an, după ce în aprilie 2024 a lansat sedanul SU7 şi în luna iunie 2025 a adăugat SUV-ul YU7, model care în ultimele luni  a fost responsabil pentru aproximativ 70% din vânzări.

Xiaomi nu este singurul producător chinez de vehicule electrice care şi-a stabilit obiective ambiţioase pentru acest an. BYD, liderul mondial pe segmentul automobilelor electrice,  intenţionează să îşi crească vânzările cu 19%, iar o altă firmă în plină expansiune din acest sector, Leapmotor, se aşteaptă să vândă cu până la 40% mai multe automobile electrice în acest an.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...