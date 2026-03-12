Ministerul Finanţelor a anunţat, printr-un proiect de act normativ, extinderea sprijinului pentru transportatorii români, prin compensarea creşterii preţului la motorină până la 31 decembrie 2026, la o valoare de 85 de bani pe litru.

Măsura se va aplica pentru motorina achiziţionată în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2026, iar plata va fi efectuată prin bugetul Ministerului Finanţelor, potrivit Agerpres.

Proiectul modifică Hotărârea Guvernului nr. 1094/2025 și prevede prelungirea schemei de granturi până la 30 aprilie 2027. Bugetul maxim estimat al programului este de 652,195 milioane de lei, sprijin care ar urma să beneficieze unui număr estimat de 6.200 de operatori economici din sectorul transporturilor de mărfuri și persoane.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că măsura urmăreşte “susţinerea directă a sectorului transporturilor pentru atenuarea impactului fluctuaţiilor de preţ asupra costurilor de operare, menţinerea competitivităţii transportatorilor români pe piaţa europeană şi asigurarea stabilităţii serviciilor.”

El a subliniat că sprijinul va avea efecte pozitive și asupra întregului lanț economic asociat transportului, de la companiile de logistică la producătorii și exportatorii români, precum și asupra IMM-urilor și industriei prelucrătoare.

Iniţiativa vine ca răspuns la volatilitatea preţurilor la combustibili, amplificată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, care afectează infrastructura energetică şi rutele globale de transport.

Proiectul de act normativ propune înlocuirea sintagmei “compensarea creşterii accizei” cu “compensarea creşterii preţului la motorină”, pentru a oferi un cadru mai adecvat protejării competitivităţii operatorilor români și prevenirea majorării costurilor pentru alte produse și servicii.

Pentru a adapta sprijinul la condiţiile economice, Ministerul Finanţelor, împreună cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, va realiza analize trimestriale ale pieţei, putând ajusta valoarea ajutorului în funcţie de evoluţia preţului ţiţeiului.

Această monitorizare periodică urmăreşte utilizarea eficientă a resurselor bugetare și menținerea continuității serviciilor de transport.