Bursa din Londra integrează date financiare în ChatGPT și extinde accesul angajaților la instrumente AI

Ionuț Tăpălagă
4 decembrie 2025
OpenAI-bursa londra-inteligenta artificiala in finante
Sursa foto: Tomas Marek | Dreamstime.com
London Stock Exchange Group (LSEG) va integra datele și analizele sale financiare în ChatGPT și va pune la dispoziția angajaților instrumentul enterprise al OpenAI, potrivit Reuters.

Începând cu data de 8 decembrie, utilizatorii ChatGPT care dețin credențiale LSEG vor putea accesa date de piață și conținut de știri din produse precum Workspace și Financial Analytics direct din aplicație, într-o lansare realizată treptat.

Parteneriatul face parte din strategia LSEG de a distribui mai extensiv datele sale licențiate prin platforme de inteligență artificială. Companiile din sectorul serviciilor financiare accelerează adoptarea instrumentelor generative AI capabile să analizeze rapid volume mari de informații de piață și să livreze insight-uri mai rapide pentru traderi și analiști.

