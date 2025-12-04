Bursa din Londra integrează date financiare în ChatGPT și extinde accesul angajaților la instrumente AI

London Stock Exchange Group (LSEG) va integra datele și analizele sale financiare în ChatGPT și va pune la dispoziția angajaților instrumentul enterprise al OpenAI, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Începând cu data de 8 decembrie, utilizatorii ChatGPT care dețin credențiale LSEG vor putea accesa date de piață și conținut de știri din produse precum Workspace și Financial Analytics direct din aplicație, într-o lansare realizată treptat.

Parteneriatul face parte din strategia LSEG de a distribui mai extensiv datele sale licențiate prin platforme de inteligență artificială. Companiile din sectorul serviciilor financiare accelerează adoptarea instrumentelor generative AI capabile să analizeze rapid volume mari de informații de piață și să livreze insight-uri mai rapide pentru traderi și analiști.