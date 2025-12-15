dark
Cererea ridicată din domeniul AI determină creșterea prețului cuprului la 12.000 de dolari tona

Redacția TechRider
15 decembrie 2025
cupru intr-un dispozitiv electronic
Sursa foto: Freepik
Prețul cuprului se apropie de pragul de 12.000 de dolari pe tonă, pe fondul așteptărilor privind creșterea cererii din partea centrelor de date care alimentează inteligența artificială, dar și al ofertei reduse. Reuters transmite că toate aceste lucruri, combinate cu penuria din afara Statelor Unite, determină o creștere de 35% a prețului materialului.

Analist: Investitorii vor cumpăra active legate de cupru

Apreciat pentru conductivitatea electrică excepțională, cablajul din cupru este vital în rețelele electrice care alimentează centrele de date, vehiculele electrice și infrastructura necesară pentru tranziția energetică. Prețurile cuprului au crescut cu 35% în acest an și se îndreaptă spre cea mai mare creștere din 2009, din cauza întreruperilor în exploatarea minieră și a stocării în SUA.

„Investitorii care doresc un coș larg de interese în domeniul IA vor cumpăra și produse financiare care includ active tangibile care alimentează centrele de date. Investitorii vor cumpăra active legate de cupru, cum ar fi ETF-urile” a declarat Daan de Jonge, analist la Benchmark Mineral Intelligence.

Un sondaj realizat de Reuters privind previziunile analiștilor arată că piața cuprului va înregistra un deficit de 124.000 de tone în acest an și de 150.000 de tone în anul viitor. Creșterea cererii de cupru este determinată de investițiile de miliarde de dolari realizate la nivel mondial pentru modernizarea și extinderea rețelelor electrice.

Cuprul rafinat a beneficiat de o scutire de la tarifele de import de 50% care au intrat în vigoare la 1 august, dar taxele americane pe acest metal rămân în curs de revizuire, o actualizare fiind prevăzută pentru luna iunie.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

