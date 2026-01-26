Compania românească Aquila a investit peste cinci milioane de euro într-o soluție de automatizare a operațiunilor logistice, implementată în depozitul companiei din Dragomirești, județul Ilfov, potrivit unui comunicat transmis de companie.

Proiectul vizează optimizarea livrării produselor din segmentul „convenience” — bunuri de larg consum cu rotație rapidă — și are ca obiectiv creșterea eficienței operaționale prin reducerea muncii manuale, utilizarea mai eficientă a spațiului de depozitare și creșterea acurateței proceselor logistice.

În urma implementării soluției, acuratețea operațiunilor de picking și livrare a crescut de la 92% la 99%, iar trasabilitatea produselor este asigurată pe întregul flux logistic, de la recepție până la livrare.

Un element central al proiectului îl reprezintă integrarea unor sisteme de viziune bazate pe inteligență artificială, care permit identificarea produselor direct din imagini, fără a fi necesară scanarea etichetelor. Sistemele recunosc produsele în funcție de formă, culoare și alte caracteristici vizuale, inclusiv în situațiile în care ambalajele diferă ușor sau produsele sunt poziționate diferit.

Soluția a fost livrată într-un sistem unitar și scalabil, conceput pentru a susține performanța operațională pe termen lung, conform informațiilor transmise de companie.

De la listarea la Bursa de Valori București, Aquila a investit peste 30 de milioane de euro în reînnoirea flotei, automatizarea operațiunilor logistice și implementarea de soluții IT pentru optimizarea transportului și integrarea surselor alternative de energie.

Pe segmentul logistic, Aquila oferă servicii de depozitare, reambalare și transport intern pentru produse alimentare și nealimentare, operate pe mai multe categorii de temperatură — ambient, refrigerat și congelat — ca activitate complementară distribuției de bunuri de larg consum.

Rețeaua logistică a companiei include patru centre logistice, 16 centre de distribuție (dintre care unul în Republica Moldova și unul în Ungaria) și șapte puncte de cross-docking, dintre care trei sunt situate în afara României.

Portofoliul Aquila cuprinde peste 15.000 de produse, incluzând atât mărci proprii — Gradena, LaMasă și JetXpert — cât și branduri internaționale precum Kinder, Lavazza, Whiskas și Mutti.

În 2024, Aquila a raportat venituri de aproape trei miliarde de lei, în creștere cu 17% față de anul anterior. Compania a fost fondată în 1994 de Alin Adrian Dociu și Constantin Cătălin Vasile și este listată la Bursa de Valori București din noiembrie 2021.