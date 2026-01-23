Furnizorul suedez de echipamente pentru telecomunicații Ericsson a dezvăluit vineri că plănuiește să returneze investitorilor 15 miliarde de coroane suedeze (aproximativ 1,7 miliarde de dolari) prin intermediul primului său program de răscumpărări de acțiuni realizat vreodată, după ce profitul trimestrial a depășit estimările analiștilor, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Vestea a impulsionat acțiunile companiei la Bursa de la Stockholm, care au urcat vineri dimineața cu peste 11%, contribuind la creșterea indicelui european STOXX 600.

Ericsson a înregistrat un profit cu mult peste estimările analiștilor

În ultimul trimestru din 2025, Ericsson a înregistrat un profit ajustat înainte de dobânzi și impozite, excluzând cheltuielile de restructurare, de 12,26 miliarde de coroane suedeze, depășind cu mult estimările analiștilor de 10,09 miliarde de coroane.

Ericsson, unul dintre cei doi furnizori occidentali de echipamente de rețea, alături de Nokia, a reacționat rapid anul trecut pentru a atenua impactul tarifelor vamale americane și a continuat un program extins de restructurare, pentru a compensa ritmul mai lent al investițiilor în rețeaua 5G. Recent, grupul a anunțat că va renunța la 1.600 de angajați din Suedia pentru a-și crește eficiența operațională.

Ericsson și Nokia ar putea câștiga teren suplimentar în Europa

Programul propus de răscumpărări de acțiuni ar urma să fie lansat după publicarea raportului privind rezultatele primului trimestru din 2026 și se va derula până în 2027. În plus, Ericsson a majorat dividendul anual la trei coroane pe acțiune, comparativ cu 2,85 coroane pe acțiune anul trecut.

Vânzările nete ale companiei în trimestrul patru au atins 69,3 miliarde de coroane suedeze, depășind prognoza analiștilor de 66,6 miliarde, datorită performanțelor solide din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, în timp ce afacerile din America de Nord au rămas stabile.

Ericsson și Nokia ar putea câștiga teren suplimentar în Europa, în urma propunerii Comisiei Europene de a elimina furnizorii cu risc ridicat din sectoarele critice. Întrebat despre impactul acestei inițiative asupra cotei de piață, directorul financiar al Ericsson, Lars Sandström, a declarat pentru Reuters că este „prea devreme pentru a trage concluzii”.

„Dacă propunerea va fi adoptată, desigur că suntem pregătiți să profităm de această oportunitate,” a adăugat Sandström.