Finanțare de 500.000 EUR pentru un startup românesc de AI care a dezvoltat o soluție pentru anticiparea cererii și a comportamentului clienților din retail

Startup-ul românesc OptiComm.AI, specializat în tehnologie de inteligență artificială pentru anticiparea cererii și a comportamentului clienților, a obținut o finanțare de 500.000 EUR într-o nouă rundă de investiții menită să accelereze extinderea pe piață, potrivit StartupCafe.ro.

Runda este condusă de fondul Fil Rouge Capital, iar 19 investitori privați din comunitatea TechAngels contribuie cu 250.000 EUR.

Cristi Movilă, CEO și co-fondator al OptiComm.AI, subliniază amploarea problemei pe care compania o abordează: „La nivel mondial, ineficiența din sectorul retail generează pierderi de 1,6 trilioane de dolari anual. Problemele variază de la lipsa stocului până la suprastocare, iar comerțul suferă semnificativ din cauza acestor dezechilibre.”

OptiComm.AI a fost lansată la sfârșitul anului 2024 de Cristi Movilă (CEO), Cristian Mîndricelu (CTO) și Vlad Stoiculescu (Chief of Product), pe baza Relami AI Technologies — o firmă creată în 2018 și specializată în dezvoltarea de soluții personalizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Movilă aduce în proiect aproape 20 de ani de experiență în e-commerce, incluzând funcțiile de country manager România și, ulterior, Lider de Vânzări EMEA în cadrul platformei VTEX. Din 2022, el ocupă și poziția de președinte al Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO).

Platforma OptiComm.AI permite companiilor din segmentele B2B, B2C sau logistică să anticipeze comenzile viitoare ale clienților lor printr-un set de instrumente avansate: agenți vocali AI, modele de predicție a comenzilor, dashboard-uri pentru echipele comerciale, funcții de cross-selling, profilare detaliată a clienților și optimizare de inventar. Soluția se integrează cu platforme precum VTEX și Shopify și se adresează atât echipelor operaționale, cât și celor de vânzări.

După un prim an axat pe dezvoltarea și validarea tehnologiei, echipa OptiComm.AI se concentrează acum pe implementarea soluției la cât mai mulți clienți, pe piețele locale și internaționale, pentru a genera tracțiunea necesară etapelor viitoare de creștere. Primul client al platformei a fost Macromex, unul dintre liderii industriei alimentare din România, companie care deține brandurile Edenia, Food & Glory și Corso. În prezent, alți clienți se află în faze avansate de implementare sau testare.

„OptiComm.AI schimbă paradigma de business, mutând focusul de pe inventar și produse către nevoile reale ale clientului. Este o tranziție de la întrebarea ‘ce s-a întâmplat?’ la ‘ce ne dorim să se întâmple?’. Într-o perioadă în care se discută intens despre inteligență artificială, dar rezultatele concrete sunt puține, noi livrăm valoare rapidă și tangibilă, cu un efort minim de implementare din partea clienților”, a declarat Cristi Movilă.