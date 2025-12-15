dark
DOCUMENT Inspecția Muncii vrea să cumpere 3.500 de laptopuri și telefoane, în valoare totală de 11 milioane de lei / Ce dispozitive se potrivesc cerințelor instituției

Daniel Simion
15 decembrie 2025
Smartphone-uri-in-magazin
Imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: Deyan Georgiev / Alamy / Profimedia
Inspecția Muncii a lansat o licitație în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație în valoare totală de 10,92 de milioane de lei. Potrivit anunțului din SEAP, instituția caută să achiziționeze 1.750 de laptop-uri și 1.750 de smartphone-uri în două loturi, primele fiind laptop-urile.

Buget de 3,15 milioane de lei pentru telefoane

Potrivit anexei de produse, smartphone-urile trebuie să vină cu încărcător și cablu de cel puțin un metru lungime. Acesta va trebui să încarce o baterie de minimum 5.000 mAh cu o viteză de minimum 25 W. Totodată, dispozitivele trebuie să aibă o diagonală a ecranului de minimum 6,5 inch (min. 1080 x 2340 pixeli rezoluție, min. 380 ppi), iar procesorul va fi un octa-core de 1,9 GHz.

Sursa: SEAP

Bugetul acestui lot este de 3,15 milioane de lei iar, pentru 1.750 de dispozitive, ar ieși un cost mediu de 1.800 de lei per device. Conform datelor analizate de TechRider.ro, cel mai bine s-ar încadra în specificațiile dorite de Inspecția Muncii un Samsung Galaxy A56. Acesta are, pe lângă o baterie ce respectă cerințele instituției, și capabilități video decente, dar și compatibilitate cu rețeaua 5G.

REVIEW Galaxy A56 5G: Un „jack of all trades” deghizat în flagship

7,77 milioane de lei pentru 1.750 de laptopuri

La laptop-uri situația este puțin mai complicată, întrucât cerințele sunt mai stricte. Diagonala acestora trebuie să fie de minimum 14 inch, cu o rezoluție de 1920 x 1200 de pixeli, ceea ce se traduce într-un format 16:10. Procesorul trebuie să aibă o frecvență de maximum 4,7 GHz, iar memoria RAM deja existentă trebuie să fie de minimum 16 GB DDR5, dar să poată să fie și extinsă.

Laptopurile trebuie să vină preinstalate cu Windows 11 Pro preactivat, dar și cu antivirus. Continuând pe partea de hardware, acestea trebuie să aibă două porturi USB 3.2 și două Thunderbolt 4. Totodată, trebuie să aibă și modem pentru 4G, WiFi 6E și Bluetooth 5.3. Totodată, acestea trebuie să fie dotate cu senzor de amprentă, tastatură iluminată și slot tip Kensington lock.

Sursa: SEAP

Bugetul pentru laptopuri este de 7,77 milioane de lei, ceea ce înseamnă un preț mediu de 4.440 de lei pentru unul din cele 1.750 de laptopuri solicitate de Inspecția Muncii. Din datele analizate de TechRider.ro, s-ar potrivi modele precum Lenovo ThinkPad E14 G5 sau, pentru un ecran mai mare (de 15,6 inch), HP ProBook 455 G10.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

