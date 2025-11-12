Google va investi 5,5 miliarde de euro în Germania în următorii ani, cu scopul de extindere a infrastructurii și a capacității centrelor de date în cea mai mare economie europeană. Potrivit Reuters, planul include un nou centru de date în Dietzenbach, lângă Frankfurt, dar și extinderea sediului companiei din orașul Hanau.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Planul va asigura 9.000 de locuri de muncă

Marianne Janik, vicepreședinte Google Cloud Europa de Nord, a declarat că investiția, care va fi realizată în perioada 2026-2029, va implica 100 de persoane care lucrează în Dietzenbach și, respectiv, Hanau. Philipp Justus, directorul Google în Germania, a declarat că planul va asigura probabil un total de 9.000 de locuri de muncă indirecte în regiune.

Ministrul finanțelor din Germania, Lars Klingbeil, a declarat că planul de investiții al Google este un „semnal cu adevărat important pentru Germania ca locație de afaceri”, care urmează unui parteneriat în domeniul inteligenței artificiale în valoare de 1,2 miliarde de dolari între Deutsche Telekom și Nvidia, anunțat săptămâna trecută.

Ministru: Observăm un interes și o cerere considerabile

Germania a încercat să atragă investitori și să contribuie la stimularea economiei sale aflate în dificultate, care a fost supusă unor costuri ridicate și birocrației. Klingbeil a menționat crearea de către guvernul său a unui fond imens de infrastructură extrabugetar pentru a stimula Germania ca locație de afaceri, dar a spus că nu vor fi acordate subvenții de stat pentru investiția Google.

„Fondurile sunt disponibile de câteva săptămâni și observăm un interes și o cerere considerabile. Obiectivul nostru clar este să modernizăm țara noastră și să îi promovăm economia”, a spus Lars Klingbeil, ministrul finanțelor german.