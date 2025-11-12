dark
Investiție majoră a Google în infrastructura cloud din Germania / Compania vrea să investească 5,5 miliarde de euro într-un nou centru de date

Daniel Simion
12 noiembrie 2025
Google, cel mai mare client al Scale AI, intenționează să se despartă de furnizorul său după acordul acestuia cu Meta
Google va investi 5,5 miliarde de euro în Germania în următorii ani, cu scopul de extindere a infrastructurii și a capacității centrelor de date în cea mai mare economie europeană. Potrivit Reuters, planul include un nou centru de date în Dietzenbach, lângă Frankfurt, dar și extinderea sediului companiei din orașul Hanau.

Planul va asigura 9.000 de locuri de muncă

Marianne Janik, vicepreședinte Google Cloud Europa de Nord, a declarat că investiția, care va fi realizată în perioada 2026-2029, va implica 100 de persoane care lucrează în Dietzenbach și, respectiv, Hanau. Philipp Justus, directorul Google în Germania, a declarat că planul va asigura probabil un total de 9.000 de locuri de muncă indirecte în regiune.

Ministrul finanțelor din Germania, Lars Klingbeil, a declarat că planul de investiții al Google este un „semnal cu adevărat important pentru Germania ca locație de afaceri”, care urmează unui parteneriat în domeniul inteligenței artificiale în valoare de 1,2 miliarde de dolari între Deutsche Telekom și Nvidia, anunțat săptămâna trecută.

Nvidia și Deutsche Telekom încheie un parteneriat de 1 miliard de euro pentru un centru de date AI în München

Ministru: Observăm un interes și o cerere considerabile

Germania a încercat să atragă investitori și să contribuie la stimularea economiei sale aflate în dificultate, care a fost supusă unor costuri ridicate și birocrației. Klingbeil a menționat crearea de către guvernul său a unui fond imens de infrastructură extrabugetar pentru a stimula Germania ca locație de afaceri, dar a spus că nu vor fi acordate subvenții de stat pentru investiția Google.

„Fondurile sunt disponibile de câteva săptămâni și observăm un interes și o cerere considerabile. Obiectivul nostru clar este să modernizăm țara noastră și să îi promovăm economia”, a spus Lars Klingbeil, ministrul finanțelor german.

  Daniel Simion

