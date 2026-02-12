dark
Mistral AI va investi 1,2 miliarde de euro în infrastructura dedicată inteligenței artificiale în Suedia

Redacția TechRider
12 februarie 2026
mistral AI
Sursa foto: Jaque Silva/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia
Startup-ul francez Mistral a anunțat că va investi 1,2 miliarde de euro în infrastructură digitală în Suedia, inclusiv centre de date pentru AI.

Anunțul vine în contextul în care Europa se străduiește să construiască infrastructura necesară pentru a alimenta instrumentele AI, în încercarea de a-și consolida suveranitatea tehnologică pe fondul creșterii tensiunilor geopolitice, notează CNBC, transmite Mediafax.

Fondurile vor facilita dezvoltarea centrelor de date pentru AI, a capacității de calcul și a capabilităților localizate de inteligență artificială, a transmis Mistral.

Fondată în 2023, Mistral a devenit una dintre principalele companii europene din domeniu și a atras o rundă de finanțare de 1,7 miliarde de euro în septembrie, ajungând la o evaluare de 11,7 miliarde de euro. Producătorul olandez de echipamente pentru cipuri ASML a contribuit cu 1,3 miliarde de euro.

Printre investitorii Mistral se numără și Nvidia și Microsoft.

„Această investiție este un pas concret către construirea unor capacități independente în Europa, dedicate AI”, a declarat Arthur Mensch, CEO-ul Mistral, într-un comunicat.

Țările nordice sunt văzute ca locuri potrivite pentru centre de date datorită climei mai reci și costurilor mai mici la energie.

În iulie, OpenAI a anunțat că va deschide un centru de date AI în Norvegia, în cadrul inițiativei „Stargate”.

