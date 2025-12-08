RAPORT Angajații din România, printre ultimii la utilizarea AI în muncă / Pe primele locuri se află India, Vietnam și China

România se plasează pe locul 41 din 48 de ţări analizate în raportul PwC Workforce Hopes and Fears Survey 2025 cu privire la utilizarea inteligenţei artificiale (AI), 44% dintre angajaţii din ţara noastră afirmând că au folosit AI în ultimul an, în timp ce rata medie de utilizare a fost de 57%, transmite Agerpres. Pe primele locuri se află India şi Vietnam, cu 84%, urmate de China (78%). La polul opus sunt Japonia şi Ungaria, unde mai puţin de 40% dintre angajaţi au utilizat AI în munca lor.

AI, percepută ca un element „fără o valoare reală”

„AI are un potenţial mare de a creşte productivitatea şi creativitatea, dar mulţi angajaţi nu grăbesc utilizarea. Reticenţa se explică, în principal, prin faptul că implementarea este de multe ori fragmentată şi lipsesc cursurile de pregătire adaptate competenţelor fiecărei categorii de angajaţi. Cu alte cuvinte, unii percep AI ca un element adăugat proceselor existente, fără o valoare reală. Pentru a obţine progres şi pentru a utiliza cât mai bine acest potenţial, companiile au nevoie de o strategie care să integreze AI, de training-uri sistematice şi echitabile, precum şi de o comunicare eficientă a beneficiilor pe care le aduce. Companiile pot începe cu exemple practice de utilizare a AI şi dându-le posibilitatea să experimenteze angajaţilor, mai ales celor aflaţi în roluri non-manageriale, unde încrederea şi rata de adopţie sunt mai reduse”, a declarat Ruxandra Târlescu, partener coordonator Tax, Legal&People, PwC România, citată într-un comunicat al companiei.

Conform cercetării, ratele de utilizare a AI în rândul angajaţilor din România variază mult în funcţie de rolurile pe care aceştia le au în organizaţii, dar şi în funcţie de generaţie.

Astfel, 64% dintre executivii seniori şi 59% dintre manageri declară că au folosit AI la muncă în ultimele 12 luni, faţă de doar 35% dintre non-manageri. Pe generaţii, 57% dintre angajaţii din Generaţia Z se declară utilizatori de AI, comparativ cu 44% dintre mileniali şi 35% dintre lucrătorii din Generaţia X.

75% din angajații care folosesc AI observă îmbunătățiri la muncă

Utilizarea zilnică a tehnologiilor AI în rândul angajaţilor români este, de asemenea, printre cele mai mici din ţările analizate: aproximativ 6% din totalul lucrătorilor folosesc zilnic instrumente de generative AI (media globală este 14%), iar doar în jur de 2% folosesc zilnic agenţi AI (faţă de 6% la nivel global).

Angajaţii din România sunt printre cei mai puţin entuziasmaţi de impactul AI asupra muncii lor, doar o treime declarându-se astfel, sub media globală de 41%. În schimb, 49% dintre respondenţii locali sunt curioşi cum AI le va influenţa munca, aproape de media globală de 50%, iar 24% se declară îngrijoraţi.

Pentru angajaţii români care utilizează AI impactul este net pozitiv: 75% observă îmbunătăţirea calităţii muncii, 69% plus de creativitate, iar 64% creşteri de productivitate. Aşteptările sunt optimiste şi pe termen mediu: în următorii trei ani, 58% anticipează creşteri de calitate, 56% de productivitate şi 52% de creativitate. Mai puţin de o treime (31%) se aşteaptă însă ca utilizarea AI să le aducă şi venituri mai mari.

Angajații români, îngrijorați de geopolitică și noi reglementări

Când vine vorba însă de factorii care le vor influenţa cel mai mult munca în următorii ani, angajaţii români menţionează alţi factori: jumătate consideră că schimbările de reglementare vor avea impact puternic asupra jobului, iar 43% conflictele geopolitice şi doar 39% transformarea tehnologică.

„Era de aşteptat ca modificările legislative şi conflictele geopolitice să fie considerate prioritare de angajaţii români, având în vedere că 2025 a adus multe schimbări legislative, fiscale care afectează negativ companiile şi, implicit, se reflectă asupra situaţiei angajaţilor. Totuşi, există o veste bună şi anume că aceia care utilizează AI descoperă beneficiile şi pot influenţa adopţia la scară mai mare. Oricum viitorul depinde de noile tehnologii şi angajaţii trebuie să se adapteze pentru a face faţă cerinţelor tot mai mari ale companiilor pentru competenţe în zona AI”, a spus Oana Munteanu, director PwC România.

Raportul PwC mai arată că 60% dintre angajaţii din România se declară foarte optimişti cu privire la viitorul rolului lor în companie, unul dintre cele mai ridicate procente dintre cele 48 de ţări analizate, în timp ce media globală este de 53%. De asemenea, 72% dintre lucrătorii locali cred că vor avea cel puţin un control moderat asupra modului în care tehnologia le afectează munca, faţă de 69% la nivel global.

Sub 40% din angajații români pot să-și acopere fără probleme cheltuielile

Pe de altă parte, când vine vorba despre impactul AI asupra joburilor de tip entry-level, 41% dintre managerii români care au participat la sondaj cred că AI va reduce numărul acestor joburi în organizaţiile lor în următorii trei ani şi doar 25% se aşteaptă la creşteri.

Cercetarea mai arată că mai puţin de două treimi din angajaţii români (65%) spun că sunt mulţumiţi la muncă măcar o dată pe săptămână, sub media globală de 70%. Pe de altă parte 64% spun că se simt inspiraţi la muncă, peste media globală de 59%. Totodată, mai puţin de jumătate (45%) din lucrătorii din România sunt obosiţi la muncă cel puţin o dată pe săptămână, similar cu media globală, însă doar 14% sunt plictisiţi la muncă săptămânal, faţă de 23% la nivel global.

În schimb, circa 60% dintre angajaţii români simt că au găsit o carieră care le aduce însemnătate şi un procent similar consideră că munca lor aduce beneficii lumii, peste media globală de 56%, respectiv 54%. Puţin peste o treime (35%) din angajaţii din România spun că au primit o majorare salarială în ultimul an, sub media globală de 43%. Doar 39% dintre salariaţii români spun că pot să-şi acopere fără probleme facturile şi costurile curente în fiecare lună şi le mai rămân bani pentru economii, vacanţe şi alte cheltuieli neesenţiale, faţă de 42% din angajaţi la nivel global.

PwC Workforce Hopes and Fears Survey 2025 este unul dintre cele mai ample studii asupra forţei de muncă la nivel global, cu aproape 50.000 de respondenţi din 48 de ţări şi 28 de sectoare de activitate. Datele pe România reflectă răspunsurile a 500 de salariaţi din toate judeţele ţării.