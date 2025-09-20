dark
CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, a dezvăluit că este „bântuit” de posibilitatea ca gigantul tech să nu supraviețuiască în era AI

George Radu
20 septembrie 2025
Satya Nadella, Credit foto: Jason Redmond / AFP / Profimedia
CEO-ul Microsoft a recunoscut că se teme de scenariul în care gigantul tehnologic să nu reziste în era AI, într-o discuție internă cu angajații companiei. Comentariile vin în contextul în care unii salariați au sesizat o schimbare a culturii corporative, descrisă ca fiind mai rigidă și mai puțin empatică, potrivit The Verge.

La o întâlnire destinată exclusiv angajaților, Nadella a explicat că temerile sale sunt alimentate de lecții istorice din industrie, și a citat exemplul Digital Equipment Corporation (DEC), o companie dominantă în anii ’70 care a dispărut după ce nu s-a adaptat la noile tehnologii. „Industria noastră este plină de companii care au fost grozave și care pur și simplu au dispărut. Sunt bântuit de DEC”, a spus Nadella.

Presiune resimțită de liderii tehnologici de a nu rata oportunitatea AI

CEO-ul a povestit că primul său computer a fost un DEC VAX și că a visat întotdeauna să lucreze acolo, reflectând asupra a ceea ce este necesar pentru ca o companie să nu doar prospere, ci să continue să atragă talente de top. „Unii dintre oamenii care au contribuit la Windows NT au venit dintr-un laborator DEC care a fost disponibilizat”, a adăugat Nadella.

Întrebarea care i-a fost pusă de un angajat britanic a vizat atmosfera companiei, considerată „mai rece, mai rigidă și lipsită de empatie”. Nadella a recunoscut provocarea și a promis acțiuni pentru îmbunătățirea relației cu angajații: „Apreciez profund această întrebare și sentimentul din spatele ei. O consider feedback pentru mine și pentru întreaga echipă de conducere. La finalul zilei, cred că putem face mai bine, și vom face mai bine”.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

