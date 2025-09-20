CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, a dezvăluit că este „bântuit” de posibilitatea ca gigantul tech să nu supraviețuiască în era AI

CEO-ul Microsoft a recunoscut că se teme de scenariul în care gigantul tehnologic să nu reziste în era AI, într-o discuție internă cu angajații companiei. Comentariile vin în contextul în care unii salariați au sesizat o schimbare a culturii corporative, descrisă ca fiind mai rigidă și mai puțin empatică, potrivit The Verge.

La o întâlnire destinată exclusiv angajaților, Nadella a explicat că temerile sale sunt alimentate de lecții istorice din industrie, și a citat exemplul Digital Equipment Corporation (DEC), o companie dominantă în anii ’70 care a dispărut după ce nu s-a adaptat la noile tehnologii. „Industria noastră este plină de companii care au fost grozave și care pur și simplu au dispărut. Sunt bântuit de DEC”, a spus Nadella.

Presiune resimțită de liderii tehnologici de a nu rata oportunitatea AI

CEO-ul a povestit că primul său computer a fost un DEC VAX și că a visat întotdeauna să lucreze acolo, reflectând asupra a ceea ce este necesar pentru ca o companie să nu doar prospere, ci să continue să atragă talente de top. „Unii dintre oamenii care au contribuit la Windows NT au venit dintr-un laborator DEC care a fost disponibilizat”, a adăugat Nadella.

Întrebarea care i-a fost pusă de un angajat britanic a vizat atmosfera companiei, considerată „mai rece, mai rigidă și lipsită de empatie”. Nadella a recunoscut provocarea și a promis acțiuni pentru îmbunătățirea relației cu angajații: „Apreciez profund această întrebare și sentimentul din spatele ei. O consider feedback pentru mine și pentru întreaga echipă de conducere. La finalul zilei, cred că putem face mai bine, și vom face mai bine”.