Arhitecții AI, numiți „Persoana Anului” de către revista Time / Elon Musk, Sam Altman și Jensen Huang, printre persoanele pe coperta revistei

Revista Time a numit arhitecții inteligenței artificiale „Persoana Anului”, citând capacitatea lor de a aduce era mașinilor gânditoare cu tehnologie transformatoare, titrează Reuters. Redactorul-șef al revistei, Sam Jacobs, a transmis cititorilor că „nimeni nu a avut un impact mai mare” decât fondatorii și conducătorii companiilor care proiectează și dezvoltă inteligență artificială.

Creatorii de AI, persoane care „uimesc și îngrijorează umanitatea”

Jacobs i-a descris pe arhitecți ca persoane care „uimesc și îngrijorează umanitatea” și „transformă prezentul și transcend posibilul”. Numărul „Persoana Anului” din 2025 prezintă un articol de copertă care explorează modul în care IA a schimbat lumea de-a lungul anului în moduri noi și „uneori înfricoșătoare”. Acesta include interviuri cu Jensen Huang, directorul executiv al Nvidia, ale cărui cipuri alimentează boom-ul AI, și cu investitori în inteligența artificială, precum Masayoshi Son, CEO al SoftBank.

Ea explorează aspecte tulburătoare ale IA, precum moartea unui californian de 16 ani care s-a sinucis, după care părinții săi au dat în judecată producătorul ChatGPT, OpenAI, acuzând compania de moartea fiului lor din cauza conversațiilor pe care acesta le-a avut cu chatbot-ul.

Revista Time colaborează cu OpenAI

Time se numără printre numeroasele mass-media care colaborează cu firme de AI pentru a licenția conținut și a dezvolta noi instrumente. În iunie 2024, a semnat un acord de conținut pe mai mulți ani cu OpenAI, care i-a acordat producătorului ChatGPT acces la conținutul său de știri arhivat. Ca răspuns la întrebările utilizatorilor, chatbot-ul citează și face trimitere la sursa de pe Time.com.

Revista Time l-a numit pe Donald Trump, pe atunci președinte ales, „Persoana anului” în 2024, precum și în 2016. Printre câștigătorii din trecut se numără și vedeta pop Taylor Swift, președintele ucrainean Volodymyr Zelenskiy și directorul executiv al Tesla, Elon Musk.