dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
4 vizualizări
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Arhitecții AI, numiți „Persoana Anului” de către revista Time / Elon Musk, Sam Altman și Jensen Huang, printre persoanele pe coperta revistei

Daniel Simion
12 decembrie 2025
Sursa foto: TIME / AFP / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Revista Time a numit arhitecții inteligenței artificiale „Persoana Anului”, citând capacitatea lor de a aduce era mașinilor gânditoare cu tehnologie transformatoare, titrează Reuters. Redactorul-șef al revistei, Sam Jacobs, a transmis cititorilor că „nimeni nu a avut un impact mai mare” decât fondatorii și conducătorii companiilor care proiectează și dezvoltă inteligență artificială.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Creatorii de AI, persoane care „uimesc și îngrijorează umanitatea”

Jacobs i-a descris pe arhitecți ca persoane care „uimesc și îngrijorează umanitatea” și „transformă prezentul și transcend posibilul”. Numărul „Persoana Anului” din 2025 prezintă un articol de copertă care explorează modul în care IA a schimbat lumea de-a lungul anului în moduri noi și „uneori înfricoșătoare”. Acesta include interviuri cu Jensen Huang, directorul executiv al Nvidia, ale cărui cipuri alimentează boom-ul AI, și cu investitori în inteligența artificială, precum Masayoshi Son, CEO al SoftBank.

Sursa foto: TIME / AFP / Profimedia
Sursa foto: TIME / AFP / Profimedia

Ea explorează aspecte tulburătoare ale IA, precum moartea unui californian de 16 ani care s-a sinucis, după care părinții săi au dat în judecată producătorul ChatGPT, OpenAI, acuzând compania de moartea fiului lor din cauza conversațiilor pe care acesta le-a avut cu chatbot-ul.

Revista Time colaborează cu OpenAI

Time se numără printre numeroasele mass-media care colaborează cu firme de AI pentru a licenția conținut și a dezvolta noi instrumente. În iunie 2024, a semnat un acord de conținut pe mai mulți ani cu OpenAI, care i-a acordat producătorului ChatGPT acces la conținutul său de știri arhivat. Ca răspuns la întrebările utilizatorilor, chatbot-ul citează și face trimitere la sursa de pe Time.com.

Revista Time l-a numit pe Donald Trump, pe atunci președinte ales, „Persoana anului” în 2024, precum și în 2016. Printre câștigătorii din trecut se numără și vedeta pop Taylor Swift, președintele ucrainean Volodymyr Zelenskiy și directorul executiv al Tesla, Elon Musk.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...