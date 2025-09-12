Directorii OpenAI și Nvidia urmează să anunțe investiții de miliarde de dolari în centre de date din Marea Britanie

Directorii OpenAI și Nvidia Corp. urmează să anunțe investiții de ordinul miliardelor de dolari în centre de date din Marea Britanie, în cadrul unei vizite care va avea loc săptămâna viitoare și care coincide cu deplasarea președintelui american Donald Trump în Regat, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

OpenAI colaborează pentru acest proiect cu Nscale Global Holdings Ltd., o companie britanică lansată în mai 2024 și specializată în dezvoltarea infrastructurii pentru inteligența artificială. Sursele citate arată că OpenAI este pregătită să aloce miliarde de dolari în cadrul parteneriatului. De asemenea, companii americane din diverse sectoare ar urma să dezvăluie investiții totale de zeci de miliarde de dolari în Marea Britanie pe durata vizitei oficiale.

Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, și Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, se vor afla în delegația de lideri americani care vor vizita Londra. Un purtător de cuvânt al Nvidia a refuzat să comenteze informațiile, iar OpenAI, Nscale și Casa Albă nu au oferit declarații imediate.

Contextul acestor planuri de investiții este marcat de presiunile tot mai mari venite din partea liderilor politici și de afaceri europeni, care cer accelerarea dezvoltării infrastructurii necesare pentru AI. Aceștia au avertizat că, în lipsa unor acțiuni concrete, Europa riscă să piardă teren în fața Statelor Unite și Chinei. În acest sens, premierul britanic Keir Starmer a anunțat, în ianuarie, un plan amplu pentru „turboalimentarea AI” prin investiții în centre de date și cipuri. De asemenea, a propus crearea unor „zone de creștere AI”, unde proiectele ar putea beneficia de aprobare rapidă și de acces prioritar la rețeaua de electricitate.

Pentru OpenAI, care a lansat ChatGPT, extinderea în Europa este un pas strategic, în ciuda reglementărilor stricte și a scepticismului manifestat față de tehnologia din Silicon Valley.

În mai, compania a lansat programul OpenAI for Countries, prin care își extinde proiectul de centre de date Stargate la nivel internațional. În iulie, a anunțat că va fi clientul principal al unui centru de date dezvoltat de Nscale în Norvegia, cu sprijinul financiar al investitorului norvegian Aker ASA.

Nscale, care a anunțat în ianuarie achiziția unui teren în Loughton, Essex, a promis investiții de 2,5 miliarde de dolari în centre de date britanice pe o perioadă de trei ani. Planul vizează dezvoltarea unor facilități capabile să găzduiască până la 45.000 de supercipuri Nvidia GB200, proiectate special pentru aplicațiile de inteligență artificială. În aprilie, Bloomberg relata că Nscale căuta să atragă 2,7 miliarde de dolari pentru a construi infrastructură AI, printr-un potențial parteneriat cu ByteDance.

Investițiile OpenAI din Europa rămân însă mai mici comparativ cu proiectele companiei în alte regiuni.

În Emiratele Arabe Unite, OpenAI a anunțat o inițiativă cu o capacitate de 5 gigawați, iar în Statele Unite, proiectul Stargate vizează 4,5 gigawați. Pentru această inițiativă, OpenAI și partenerii săi, între care se numără SoftBank Group Corp. și Oracle Corp., au promis investiții de până la 500 de miliarde de dolari.

Aceste proiecte subliniază intensificarea competiției globale pentru dezvoltarea infrastructurii necesare AI și importanța strategică a Marii Britanii ca destinație pentru investiții majore în tehnologie.