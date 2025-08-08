RAPORT APIA: Înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu peste 25% / Gama Dacia, în topul înmatriculărilor / Mașinile plug-in hibrid prind tot mai mult teren

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a prezentat analiza înmatriculărilor de autoturisme noi pentru anul 2025. Conform unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, autoturismele „electrificate” au o creștere de 42,4%, acestea având o cotă de piață de 54%. Totodată, vehiculele comerciale sunt în scădere cu aproximativ 10%, conform datelor APIA. Per total, înmatriculările de autorusime noi în România sunt în creștere cu 25% față de aceeași lună a anului trecut.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Dacia domină topurile de înmatriculare

Autoturismele reprezintă o cotă de piață de 86% din toate autovehiculele, iar acestea au înregistrat un plus de 26,2% de înmatriculări față de luna iulie a anului 2024. Topul celor mai înmatriculate mărci auto sunt:

MARCA Iulie unități Variabilă luna similară an anterior DACIA 5106 41.2% TOYOTA 1757 48.5% SKODA 1259 97.6% HYUNDAI 1130 4.8% RENAULT 976 41.9% Sursa: Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile

Defalcat pe modele, Dacia Logan rămâne, în continuare, în topul preferințelor românilor, iar primele trei modele înmatriculate în România sunt toate Dacia. Top 5 al celor mai înmatriculate modele este alcătuit din:

MARCA MODEL Iulie unități Variabilă luna similară an anterior DACIA LOGAN 1723 33.4% DACIA DUSTER 1473 30.1% DACIA SANDERO 1116 70.1% TOYOTA COROLLA 711 50% SKODA OCTAVIA 492 161.7% Sursa: Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile

„Electrificarea” cuprinde România

În ceea ce privește tipul de combustibil pentru autoturismele înmatriculate în iulie, motorizările pe benzină sunt în creștere cu 15,5% față de luna iulie a anului trecut, în timp ce motorizările diesel sunt în scădere cu 7,2%. Datele prezentate de APIA ne arată o evoluție a înmatriculărilor de vehicule „electrificate”, acestea crescând cu 42,4%. Defalcat pe tipurile de motorizare, înmatriculările de autoturisme:

mild-hibrid (MHEV) sunt în creștere cu 29% ;

sunt în ; full-hibrid (FHEV) sunt în creștere cu 69% ;

sunt în ; plug-in hibrid (PHEV) sunt în creștere cu 87,8%, cea mai mare creștere în secțiunea mașinilor „electrificate”;

sunt în în secțiunea mașinilor „electrificate”; pur electrice (BEV) sunt în scădere cu 17,8%, singura categorie din această secțiune care este în scădere.

Această evoluție a vânzărilor în scădere este datorat, conform președintelui APIA, Dan Vardie, reprezintă „consecința directă a suspendării și întârzierii fără precedent a Programului Rabla 2025”. Totodată, „lipsa de coerență și de acțiune din partea autorităților a generat blocaje majore în comportamentul de achiziție al consumatorilor și a destabilizat întregul lanț valoric din industrie”, a mai declarat acesta.

În primele șapte luni ale anului 2025, cele mai vândute mașini electrice și mild hibrid au fost produse de Dacia (1160 unități). Dacă vorbim despre sistemul de propulsie electric, topul este completat de:

Tesla – 423 de unități;

Hyundai – 257 de unități;

Renault – 234 de unități;

Ford – 231 de unități.

Topul autoturismelor full hibrid, cele care au cea mai mare creștere, este dominat de Toyota, cu 6745 de unități. Topul 5 este completat de:

Dacia – 2681 unități – cea mai mare creștere, de +326%;

Renault – 1013 unități;

MG – 849 unități;

Kia – 828 unități.

Vehiculele comerciale sunt în scădere

Din punctul de vedere al vehiculelor comerciale ușoare înregistrează o scădere de 10,2%. Cele mai multe autovehicule comerciale sunt produse de Ford (380 de unități), urmate de Volkswagen (280 de unități), și Renault (194 de unități). Cu toate acestea, dubele Iveco Daily sunt cele mai vândute (188 de unități), urmate de Volkswagen Caddy (164 de unități) și legendarul Ford Transit (151 de unități). Pe de altă parte, vehiculele comerciale ușoare electrice au atins, în primele șapte luni anului 2025, un volum de 393 unități, față de 400 unități în aceeași perioadă a anului trecut.

Topul vehiculelor comerciale grele, de tipul TIR-urilor, este condus de Mercedes-Benz, cu 184 de unități comercializate. Foarte aproape de germani sunt suedezii de la Volvo, cu 175 de unități, urmați de Scania (88 de unități).