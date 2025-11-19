Soarta investițiilor uriașe de pe Wall Street în inteligența artificială se va decide azi, odată ce producătorul de cipuri Nvidia va publica rezultatele financiare, iar investitorii caută semne că temerile privind o bulă sunt exagerate, afirmă Reuters.

La trei ani după debutul ChatGPT, investitorii devin tot mai neliniștiți că boom-ul AI a depășit fundamentele economice. Unii lideri de afaceri au atras atenția că tranzacțiile circulare, în care un partener susține veniturile altuia, sporesc riscul unei bule.

Îndoielile au împins acțiunile Nvidia cu 7,9% în jos până acum în noiembrie

Mai mulți investitori importanți au vândut unele dintre participațiile lor în companii de AI, ceea ce a stârnit temeri privind o corecție majoră a pieței. Fondul de hedging al miliardarului tech Peter Thiel a vândut întregul pachet de acțiuni Nvidia în al treilea trimestru, la fel și SoftBank, condusă de Masayoshi Son, deși acesta a reinvestit câștigurile într-o miză uriașă pe OpenAI.

Îndoielile au împins acțiunile Nvidia cu 7,9% în jos până acum în noiembrie, după o creștere de 1.200% în ultimii trei ani. Piața mai largă a scăzut cu 2,5% în aceeași perioadă.

Cererea pentru cipurile Nvidia rămâne puternică

„Cu fiecare trimestru care trece, rezultatele Nvidia devin tot mai importante pentru clarificarea direcției AI și a nivelului cheltuielilor efectuate”, a declarat Brian Stutland, director de investiții la Equity Armor Investments, investitor în Nvidia.

În ciuda temerilor privind o bulă, cererea pentru cipurile Nvidia rămâne puternică, marii giganți ai cloud-ului, inclusiv Microsoft, investind miliarde în centre de date pentru AI.

Se așteaptă ca Nvidia să raporteze o creștere de peste 56% a veniturilor

Se așteaptă ca Nvidia să raporteze o creștere de peste 56% a veniturilor în trimestrul fiscal august-octombrie, până la 54,92 miliarde de dolari, conform datelor LSEG, o evoluție mai modestă față de creșterile triple ale companiei din trimestrele anterioare. Nvidia a depășit așteptările în ultimele 12 trimestre, deși diferența s-a redus.

Directorul general Jensen Huang a declarat luna trecută că Nvidia are comenzi în valoare de 500 de miliarde de dolari pentru cipurile sale avansate până în 2026.

„Vechea zicală de pe Wall Street – o singură acțiune nu face piața – nu se aplică aici. Nvidia are puterea de a influența piața”, a declarat Neil Azous, manager de portofoliu la Monopoly ETF, care deține acțiuni Nvidia.

Totuși, cipurile Nvidia reprezintă și miza investitorului „Big Short” Michael Burry, care susține că marii furnizori cloud ar crește artificial veniturile prin extinderea duratei depreciabile a echipamentelor AI, precum cipurile Nvidia.

Procese mai complexe și presiune pe marje

În prezent, Nvidia se confruntă cu dificultăți în a furniza suficiente cipuri. Deși producătorul de cipuri contractuale TSMC își extinde capacitatea pentru a depăși un blocaj cheie și plănuiește să continue expansiunea până în 2026, Nvidia introduce sisteme mai complexe și mai mari, care combină procesoare grafice, CPU-uri, echipamente de rețea și opțiuni de răcire.

Aceasta, împreună cu lansarea cipurilor de top Blackwell și a viitoarelor procesoare Rubin, a pus presiune pe marje. Se așteaptă ca Nvidia să raporteze o marjă brută ajustată în scădere cu aproape 2 puncte procentuale față de perioada similară a anului trecut, până la 73,6%, în timp ce profitul net ar urma să crească cu 53%, până la 29,54 miliarde de dolari.

China reprezintă un alt factor de risc

Investitorii urmăresc cum vor afecta marile tranzacții AI, inclusiv investiția de 100 miliarde de dolari în OpenAI și de 5 miliarde de dolari în Intel, bilanțul companiei. Nvidia avea numerar și echivalente de numerar de 11,64 miliarde de dolari la 27 iulie.

China reprezintă un alt factor de risc. Nvidia nu poate livra acolo cele mai avansate cipuri din cauza restricțiilor de export americane, iar Huang a spus că nu există „discuții active” privind vânzarea Blackwell în această piață, în ciuda speculațiilor privind o versiune mai redusă. Nvidia a eliminat China din prognoza sa pentru procesoarele avansate în trimestrul trecut.