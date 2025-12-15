Google va construi cabluri submarine pentru a conecta Papua Noua Guinee de regiunea Bougainville / Construcția va fi finanțată de Australia

Google va construi trei cabluri submarine în Papua Noua Guinee (PNG) ce vor lega insula din Pacific cu regiunea autonomă Bougainville. Conform Reuters, construcția va fi finanțată de Australia, în carul unui tratat de apărare reciprocă, iar construcția ar reprezenta o modernizare esențială a infrastructurii digitale a PNG.

Proiectul are o valoare de 120 de milioane de dolari

Strategii militari australieni și americani consideră că Papua Noua Guinee, o țară bogată în resurse, dar în mare parte subdezvoltată, are o poziție strategică la nord de Australia, într-un moment în care China își consolidează influența în regiune.

Proiectul în valoare de 120 de milioane de dolari va conecta nordul și sudul Papua Noua Guinee și regiunea autonomă Bougainville cu cabluri de mare capacitate, a declarat Peter Tsiamalili, ministrul interimar al tehnologiei informației și comunicațiilor din PNG.

„Întreaga investiție este finanțată prin angajamentele Australiei în temeiul Tratatului de la Pukpuk”, susține Peter Tsiamalili, ministrul interimar al tehnologiei informației și comunicațiilor din PNG.

Cablurile vor reduce prețurile la abonamentul de internet

Proiectul reflectă angajamentul comun al celor două națiuni de a promova securitatea digitală, stabilitatea regională și dezvoltarea națională. Ministerul afacerilor externe al Australiei a declarat că cablurile vor reduce prețurile la internet pentru consumatori, vor sprijini creșterea economică și vor spori oportunitățile de educație.

Australia și Statele Unite au finanțat în ultimii ani diverse cabluri submarine în Insulele Pacificului pentru a bloca eforturile Chinei de a construi legături de comunicații vitale, considerate de Canberra ca fiind un risc pentru securitate. Cablul submarin intern al PNG a fost construit de compania chineză Huawei în 2018 și finanțat printr-un împrumut de la banca chineză EXIM.

„Australia a alocat peste (300 de milioane de dolari americani) pentru a sprijini conectivitatea prin cabluri submarine în Pacific și Timorul de Est, inclusiv cablul Coral Sea între Papua Noua Guinee, Insulele Solomon și Australia”, a declarat un oficial australian al afacerilor externe.

Google a declarat luna trecută că intenționează să construiască un centru de date pe insula Christmas, avanpostul australian din Oceanul Indian, o altă locație strategică de apărare, cu noi cabluri care leagă insula de orașele australiene care găzduiesc baze de apărare cheie utilizate și de armata SUA.