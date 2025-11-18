Cea mai mare companie germană din industria de apărare, Rheinmetall, estimează că îşi va creşte cifra de afaceri de cinci ori până în anul 2030, pe fondul războiului din Ucraina şi reînarmării Europei, relatează marţi agenţia DPA.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Dorim să ajungem la circa 50 de miliarde (de euro) în 2030” în ceea ce priveşte vânzările, a afirmat directorul general al Rheinmetall, Armin Papperger, la o dezbatere cu analişti financiari. El a arătat o prezentare cu mai multe grafice care arată creşterea Rheinmetall până în prezent şi prognoza de creştere, afirmând că cifrele acestei companii arată „ca o lume a minunilor”.

Cifră de afaceri de 9,8 miliarde de euro în 2024, faţă de 5,7 miliarde de euro în 2021

În anul 2024 Rheinmetall a avut o cifră de afaceri de 9,8 miliarde de euro, faţă de 5,7 miliarde de euro în 2021, anul anterior invaziei ruse în Ucraina. Ca efect al războiului din Ucraina, Rheinmetall a primit semnificativ mai multe comenzi pentru piese de artilerie, muniţii, sisteme antiaeriene şi tancuri.

Rheinmetall furnizează echipamente militare atât Ucrainei în mod direct, cât şi ţărilor NATO, care îşi completează stocurile diminuate de ajutorul oferit Kievului şi îşi modernizează armatele pentru a se pregăti în vederea unei eventuale agresiuni din partea Rusiei.

Un acord de pace între Rusia şi Ucraina nu vor opri creşterea afacerilor

În opinia directorului general al Rheinmetall, un acord de pace între Rusia şi Ucraina ori o îngheţare a conflictului nu vor opri creşterea afacerilor acestei companii, întrucât statele NATO sunt hotărâte să investească semnificativ mai mult în armatelor lor faţă de cum o făceau în trecut, iar cererea pentru echipamente militare va rămâne ridicată mult timp de acum înainte.

Rheinmetall nu fabrică doar echipamente militare, ci şi componente auto, dar această din urmă activitate se confruntă cu dificultăţi şi a fost scoasă la vânzare, astfel că, cel mai târziu la jumătatea anului viitor, compania va fi una producătoare exclusiv de armament.

Armin Papperger a declarat anterior că această companie a investit circa 8 miliarde de euro în ultimii ani pentru a construi noi fabrici şi a-şi asigura lanţul de aprovizionare, observând că Europa a intrat „într-o eră a reînarmării”.