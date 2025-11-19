Acţiunile Rheinmetall au urcat marţi cu aproximativ 3%, după ce producătorul german de armament le-a spus investitorilor să se aştepte la o creştere spectaculoasă a vânzărilor în următorii cinci ani, pe fondul cererii accelerate pentru sisteme de arme în contextul tensiunilor geopolitice şi al războiului din Ucraina, transmite CNBC, citat de News.ro.

Compania estimează vânzări de circa 50 de miliarde de euro în 2030, faţă de aproximativ 10 miliarde de euro în 2024. Cea mai mare parte a veniturilor din 2030 va proveni din diviziile de vehicule militare şi de arme şi muniţii. Rheinmetall anticipează şi o creştere a marjei operaţionale la aproximativ 20%, de la 15,2% în 2024.

Saltul acţiunilor până la 1.775 de euro le-a plasat în fruntea indicelui german DAX, care a închis în scădere.

Rheinmetall, asemenea altor contractori din industria apărării, beneficiază de creşterea accelerată a bugetelor militare europene după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Anul acesta, aliaţii NATO au convenit să majoreze cheltuielile de apărare la 5% din PIB până în 2035, faţă de ţinta precedentă de 2%.

Veniturile Rheinmetall aproape s-au dublat în ultimii trei ani, iar acţiunile companiei au crescut cu circa 190% doar în 2025 şi cu aproximativ 900% în ultimii trei ani.

Compania a anunţat marţi şi o reorganizare majoră: crearea unor noi divizii dedicate apărării navale şi aeriene, care ar urma să genereze împreună între 8 şi 9 miliarde de euro până în 2030.

CEO-ul Armin Papperger a spus că divizia navală ar putea deveni operaţională în ianuarie.

Achiziţiile ar putea reprezenta un alt motor de creştere pentru ceea ce analiştii au numit ”wunderstock”-ul german, însă acestea depind de disponibilitatea unor ţinte potrivite.

În septembrie, Rheinmetall a anunţat preluarea producătorului naval Lürssen Group, într-o tranzacţie care ar urma să se finalizeze la începutul lui 2026.