Armata Statelor Unite a aprobat introducerea în serviciu a unei noi grenade de mână ofensive, M111, concepută special pentru luptele la distanţă mică din mediul urban. Decizia marchează prima aprobare a unui nou model letal de grenadă de către armata americană după 1968 şi face parte din programul de modernizare a muniţiei destinate infanteriei.

Grenada M111 va înlocui seria Mk3A2, utilizată timp de peste cinci decenii, care a devenit învechită atât din punct de vedere tehnologic, cât şi al standardelor de siguranţă, se arată pe site-ul oficial al US Army.

Lecţiile războaielor urbane

Decizia armatei americane reflectă experienţa acumulată în conflictele recente, în special în timpul războiului din Irak, unde luptele în zone urbane dense, în clădiri, tuneluri sau spaţii fortificate, au arătat limitele anumitor tipuri de grenade tradiţionale.

Spre deosebire de grenadele de fragmentare, precum modelul M67, care neutralizează ţintele prin dispersia unor fragmente metalice letale, M111 este proiectată să producă în principal o undă de suprapresiune puternică. Această caracteristică o face mai eficientă în spaţii închise, unde fragmentele pot ricoşa sau pot fi deviate de pereţi, mobilier ori alte obstacole.

Potrivit colonelului Vince Morris, manager de proiect pentru sistemele de luptă apropiată din cadrul programului militar, grenadele bazate pe suprapresiune pot neutraliza combatanţii aflaţi într-o încăpere fără a genera riscuri majore pentru militarii proprii aflaţi în camerele alăturate sau în exteriorul clădirii.

În viziunea armatei americane, cele două tipuri de grenade vor continua să fie utilizate complementar: grenadele de fragmentare vor rămâne preferate în teren deschis, în timp ce M111 va fi folosită în spaţii închise sau în operaţiuni de „curăţare” a încăperilor.

Materiale moderne şi mai multă siguranţă

Un alt element de modernizare este designul grenadei. Modelul vechi Mk3A2 avea un corp care conţinea azbest, material considerat periculos şi tot mai problematic din perspectiva siguranţei şi a reglementărilor de mediu.

Noua grenadă M111 utilizează un corp din plastic care se consumă complet în timpul detonării, eliminând reziduurile periculoase şi simplificând manipularea, depozitarea şi transportul.

Antrenament şi logistică simplificate

Pentru a facilita tranziţia către noul echipament, armata americană a menţinut proceduri de utilizare similare cu cele ale grenadei M67. Atât M111, cât şi versiunea sa de antrenament, M112, folosesc acelaşi proces de armare în cinci paşi şi aceleaşi focoase ca modelele deja aflate în dotare.

Această compatibilitate permite soldaţilor să se adapteze rapid la noua muniţie şi reduce complexitatea logistică, deoarece pot fi utilizate liniile de producţie şi lanţurile de aprovizionare existente.

Producţie flexibilă şi competiţie între furnizori

Un alt aspect important al programului este faptul că designul grenadei aparţine guvernului american. Astfel, armata poate organiza licitaţii între mai mulţi producători din industria de apărare pentru fabricarea muniţiei, în loc să depindă de un singur furnizor.

Această strategie urmăreşte să consolideze capacitatea de producţie a muniţiilor şi să creeze lanţuri de aprovizionare mai reziliente, într-un context în care Pentagonul încearcă să accelereze modernizarea echipamentelor militare.

Muniţie pentru războaiele viitorului

Introducerea grenadei M111 reflectă şi schimbările din planificarea militară americană. Strategii Pentagonului anticipează tot mai frecvent scenarii de conflict în oraşe şi zone dens construite, unde lupta la distanţă foarte mică devine inevitabilă.