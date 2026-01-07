Samsung va înregistra o creștere enormă a profitului pentru trimestrul al patrulea / Boom-ul AI aduce o creștere de 160% a profitului

Analiștii se așteaptă ca Samsung Electronics să înregistreze o creștere de 160% a profitului operațional în trimestrul al patrulea. Reuters titrează că aceasta vine după o penurie severă de cipuri, care a dus la o creștere bruscă a prețurilor memoriilor, pe fondul luptei clienților săi pentru a satisface cererea în creștere pentru inteligența artificială.

Samsung, profit estimat de 11,7 miliarde de dolari

Prețurile semiconductorilor au crescut vertiginos în ultimele luni, deoarece trecerea industriei la cipuri legate de AI a frânat producția de memorie tradițională, în timp ce cererea a crescut atât pentru cipurile convenționale, cât și pentru cele avansate, necesare pentru antrenarea și rularea modelelor de AI.

Este așteptat ca Samsung să raporteze un profit operațional de 16,9 trilioane de woni, echivalentul a aproximativ 10 miliarde de euro, pentru perioada octombrie-decembrie. Aceasta se compară cu 3,84 miliarde de euro față de anul precedent și ar marca cel mai mare profit trimestrial din al treilea trimestru al anului 2018, care a înregistrat un record de 10,41 de miliarde de euro.

În ultimele săptămâni, unii analiști și-au ridicat estimările privind profitul operațional al Samsung pentru al patrulea trimestru la peste 11,83 miliarde de euro, pe fondul prețurilor mai mari decât se aștepta pentru cipurile tradiționale.

Creștere continuă pentru prețurile memoriile RAM

Prețurile pentru un tip de cip DRAM DDR5 au crescut cu 314% în al patrulea trimestru față de anul precedent, potrivit datelor TrendForce, citate de Reuters. Firma de cercetare se așteaptă ca prețurile contractuale ale cipurilor DRAM convenționale să crească cu 55% până la 60% în trimestrul curent, în perioada octombrie-decembrie.

„Pe măsură ce prețurile DRAM convenționale continuă să crească, Samsung, a cărei capacitate de producție este concentrată în mare parte în acest segment, va avea de câștigat relativ mai mult din actualul ciclu ascendent al prețurilor”, a declarat Avril Wu, analist la TrendForce.

Cipurile DRAM sunt utilizate în servere, computere și smartphone-uri pentru a stoca temporar date și pentru a ajuta la rularea programelor și aplicațiilor în mod fluent și rapid. În decembrie, Micron Technology a prognozat un profit ajustat pentru al doilea trimestru de aproape dublu față de estimările Wall Street.

Acțiunile Samsung au crescut cu 125% anul trecut, înregistrând cea mai mare creștere procentuală anuală din ultimii 26 de ani. Marți dimineață, acestea au scăzut cu 2,1% pe o piață mai largă, care a înregistrat o scădere de 0,2%, luând o pauză după recentul lor raliu.

Profitul Samsung, pus la îndoială de unii analiști

Analiștii au declarat că profitul operațional al Samsung este de așteptat să se dubleze în acest an, ajungând la peste 100 de trilioane de woni, deoarece creșterea prețului cipurilor ar compensa cu prisosință încetinirea profitului pentru afacerea sa de telefonie mobilă.

Lee Min-hee, analist la BNK Investment & Securities, a declarat că este sceptic în privința evaluărilor Samsung, deoarece creșterea prețurilor cipurilor ar putea reduce cererea de PC-uri și smartphone-uri, și a menționat „riscurile unei încetiniri a cererii” pentru centrele de date AI care se bazează din ce în ce mai mult pe datorii pentru a finanța investițiile.

Deși deficitul global de cipuri de memorie este un avantaj pentru divizia principală de semiconductori a Samsung, creșterea prețurilor cipurilor reduce marjele de profit ale diviziei de smartphone-uri, a doua sursă de venituri a companiei.