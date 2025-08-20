SUA majorează tarifele pentru oțel și aluminiu aplicate pentru peste 400 de produse / Printre ele se numără electrocasnicele și piesele pentru mașinile electrice de import

Departamentul pentru Comerț al Statelor Unite ale Americii a anunțat că majorează tarifele pentru oțel și aluminiu, care se aplică la peste 400 de produse. Conform Reuters, printre produsele taxate suplimentar se numără turbinele eoliene, aparate electrocasnice, motociclete, echipamente grele și piesele de schimb pentru mașinile electrice.

407 categorii de produse adăugate la „derivate” din oțel și aluminiu

Taxa adăugată de Departamentul de Comerț este de 50% pentru orice conținut de oțel și aluminiu din aceste produse, plus rata națională pentru conținutul care nu este din oțel și aluminiu. Departamentul a declarat că 407 categorii de produse sunt adăugate la lista produselor „derivate” din oțel și aluminiu acoperite de tarife sectoriale.

Evercore ISI a declarat într-o notă de cercetare că această măsură acoperă importuri de peste 200 de miliarde de dolari, și estimează că va crește rata tarifară efectivă globală cu aproximativ un punct procentual. Departamentul adaugă, de asemenea, la noile tarife piese importate pentru sisteme de evacuare auto și oțel electric necesar pentru vehiculele electrice, precum și componente pentru autobuze, aparate de aer condiționat și aparate electrocasnice, inclusiv frigidere, congelatoare și uscătoare.

Un grup de producători auto străini a îndemnat departamentul să nu adauge piesele, afirmând că SUA nu au capacitatea internă de a face față cererii actuale. Tesla a solicitat fără succes Departamentului să respingă cererea de adăugare a produselor din oțel utilizate în motoarele vehiculelor electrice și în turbinele eoliene, afirmând că SUA nu au capacitatea de a produce oțel pentru utilizarea în unitățile de propulsie ale vehiculelor electrice.

Producătorii de oțel solicită extinderea tarifelor

Noile tarife intră în vigoare imediat și acoperă, de asemenea, compresoarele și pompele, precum și metalul din cosmetice importate și alte ambalaje pentru îngrijire personală, cum ar fi recipientele aerosol. Jeffrey Kessler, subsecretar de comerț, declară că această măsură extinde aria de aplicare a tarifelor, și că „elimină posibilitățile de eludare, sprijinind revitalizarea continuă a industriilor americane de oțel și aluminiu”.

Producătorii de oțel, printre care Cleveland Cliffs, Nucor și alții, au solicitat administrației extinderea tarifelor pentru a include piese auto suplimentare din oțel și aluminiu.