Alphabet intră în clubul companiilor cu capitalizare bursieră de 3 trilioane de dolari, pe fondul creșterii dinamicii AI a marilor giganți tech

Alphabet, compania-mamă a Google, a atins luni pentru prima dată o capitalizare bursieră de 3 trilioane de dolari, pe fondul optimismului reînnoit în jurul inteligenței artificiale și al unei hotărâri antitrust favorabile, scrie Reuters.

Acțiunile de clasa A ale companiei au crescut cu 3,8% la 250 de dolari, în timp ce acțiunile de clasa C au urcat cu 3,7% la 250,4 dolari – ambele tranzacționându-se la niveluri record.

Inclusiv câștigurile de luni, acțiunile companiei au crescut cu peste 32% în acest an, fiind cele mai performante dintre așa-numitele acțiuni „Magnificent 7” și depășind câștigul de 12,5% al S&P 500.

Alphabet s-a alăturat altor giganți tehnologici, Apple și Microsoft, atingând o valoare de 3 trilioane de dolari, în timp ce producătorul de cipuri AI Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume, se mândrește cu o capitalizare de piață de 4,25 trilioane de dolari.

Acțiunile legate de tehnologie și AI au propulsat indicii principali ai Wall Street la niveluri record în ultima perioadă, pe fondul speranțelor crescânde că Rezerva Federală a SUA va reduce ratele dobânzilor la sfârșitul acestei săptămâni.

Prognoza explozivă a Oracle de săptămâna trecută a fost cea mai recentă mișcare care a aprins comerțul cu AI.

Kim Forrest, director de investiții la Bokeh Capital Partners, a declarat că acțiunile din domeniul tehnologiei au fost liderii recentei reveniri și că „nu a existat niciun alt (sector) în ultimele 18 luni, poate chiar doi ani, care să fi stârnit un astfel de entuziasm din partea investitorilor”.

Subsectorul serviciilor de comunicații – care include Alphabet – a înregistrat o creștere de peste 26% în acest an, devenind sectorul cu cea mai bună performanță dintre cele 11 subindici majori, cu tehnologia informației pe locul al doilea.

Încrederea investitorilor a primit un impuls după ce, la începutul acestei luni, o instanță din SUA a permis Alphabet să păstreze controlul asupra browserului Chrome și a sistemului de operare mobil Android, marcând un moment crucial pentru compania a cărei dominanță în ecosistemele de căutare și mobile a fost mult timp supusă unei atenții sporite.

Deși partajarea datelor ca parte a hotărârii va consolida concurenții Google în domeniul publicității, faptul că nu trebuie să renunțe la Chrome sau Android elimină o preocupare majoră pentru investitorii care le consideră elemente cheie pentru activitatea generală a Google.