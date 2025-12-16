Industria IT a traversat în 2025 o schimbare semnificativă a modului în care sunt evaluate și finanțate proiectele, potrivit unei analize realizate de OVES Enterprise privind evoluția pieței tehnologice. După un an marcat de reduceri de bugete și restructurări, companiile au renunțat treptat la proiectele de volum, orientând investițiile către inițiative cu rol strategic, legate de securitate, stabilitate operațională și infrastructuri critice.

Investiții concentrate pe proiecte strategice

Conform analizei, în 2025 deciziile de investiție în IT s-au mutat de la numărul de proiecte către relevanța acestora. Inițiativele fără impact direct asupra funcționării organizațiilor au fost eliminate, iar bugetele au fost concentrate pe un număr limitat de proiecte considerate esențiale. Această schimbare a dus la o selecție mai strictă a furnizorilor și la criterii mai riguroase de evaluare a livrării și controlului tehnologic.

Transformarea modelului de outsourcing

Studiul arată că această tendință a afectat direct modelul tradițional de outsourcing. În contextul scăderii numărului de proiecte active, multe companii au decis să internalizeze resursele pentru inițiativele critice. Furnizorii externi sunt implicați în special în proiecte complexe, cu cerințe ridicate de securitate și stabilitate. Cererea a devenit mai selectivă, iar competiția între companiile de IT s-a intensificat, inclusiv pe piața din România.

Decalaj între interes și adopția reală a AI

Analiza evidențiază și un decalaj între interesul crescut pentru inteligența artificială și nivelul real de adopție. Datele Eurostat citate în studiu arată că aproximativ 20% dintre companiile din Uniunea Europeană cu peste 10 angajați utilizează tehnologii de inteligență artificială. România se situează la 5,2%, cea mai scăzută rată din UE. Potrivit analizei, dacă sunt excluse utilizările de bază, precum instrumentele conversaționale, numărul companiilor care implementează soluții avansate de AI este și mai redus.

Studiul indică faptul că, în 2025, piața a început să distingă mai clar între inițiativele declarative și capacitatea efectivă de a implementa și opera sisteme de inteligență artificială în producție. Această diferență este vizibilă mai ales în proiectele care implică cerințe stricte de securitate, conformitate și auditabilitate.

Bugete direcționate către proiecte cu miză strategică

În acest context, bugetele disponibile au fost direcționate în principal către proiecte cu miză strategică. Potrivit analizei, domenii precum AI aplicată, securitatea cibernetică și zona de defence concentrează investiții pe termen lung, cu orizonturi de dezvoltare de cinci până la zece ani. Aceste proiecte presupun procese complexe de achiziție și standarde ridicate de calitate și siguranță a software-ului.

Modificarea structurii pieței

Datele incluse în analiză arată și o modificare a structurii pieței. OVES Enterprise estimează pentru 2025 o cifră de afaceri globală de aproximativ 25 de milioane de euro, în creștere cu circa 22% față de anul anterior, evoluție corelată cu creșterea ponderii proiectelor din zona de securitate, AI și defence în totalul veniturilor.

„Dacă privim 2025 ca un bilanț al industriei IT, vedem o piață mult mai exigentă, în care proiectele de volum au fost eliminate, iar bugetele s-au concentrat pe inițiative cu miză reală. Tehnologia a devenit un element critic pentru siguranță, control și continuitate”, a declarat Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

Perspectivele pentru 2026

Potrivit concluziilor analizei, în 2026 outsourcingul va rămâne relevant în special pentru proiecte complexe, care integrează tehnologii avansate și componente consistente de consultanță și suport. Companiile care nu își adaptează structura și competențele la aceste cerințe riscă să piardă accesul la proiectele critice din piață.