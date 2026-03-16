Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii a anunțat prelungirea perioadei de înscriere pentru Premiile de Excelență ale industriei IT până la 31 martie 2026, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

Premiile ANIS sunt acordate anual pentru a recunoaște performanța, inovația și impactul proiectelor din industria românească de software și servicii IT, evidențiind inițiative care contribuie la dezvoltarea ecosistemului tehnologic și la transformarea digitală a economiei.

Companiile, organizațiile și instituțiile din domeniul tehnologiei pot înscrie proiecte în opt categorii: Innovation of the Year, Education Program of the Year, ESG Program of the Year, Startup of the Year, R&D Project of the Year, Software Project of the Year, Software Product of the Year și Company of the Year.

Câștigătorii vor fi desemnați în urma unui proces de evaluare realizat de jurii independente formate din experți ai industriei IT, reprezentanți ai mediului academic și lideri ai ecosistemului tehnologic. Proiectele vor fi analizate pe baza unor criterii precum gradul de inovație, impactul în industrie, scalabilitatea și relevanța pentru dezvoltarea sectorului tech.

Premiile vor fi acordate în cadrul Galei ANIS, programată pe 12 mai, în timpul ANIS International Summit, care reunește anual lideri ai industriei IT, reprezentanți ai mediului academic, autorități publice și membri ai mediului de afaceri.

ANIS are peste 150 de companii membre și reprezintă de peste 25 de ani interesele industriei locale de software și servicii IT, fiind unul dintre principalii promotori ai digitalizării în România.