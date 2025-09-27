VIDEO România pierde peste 4,5 miliarde de dolari anual în investiții din cauza lipsei de date și transparență pe piața imobiliară – antreprenor

Piața românească nu oferă suficiente date imobiliare de calitate, ceea ce împiedică investițiile instituționale străine și dezvoltarea profesională, iar pierderile anuale se situează undeva la 4,5 miliarde de dolari, potrivit lui Alex Kis, CEO al startup-ului din domeniul imobiliar rentnbuy.

Pe lângă intermedierea gratuită a tranzacțiilor directe de imobiliare, care elimină agentul imobiliar, platforma și-a propus să ofere, pe partea de business intelligence a afacerii, date de calitate pentru dezvoltatori imobiliari și investitori instituționali.

Startup-ul oferă date macro anonimizate, vacancy-rate-uri, timpul mediu de închiriere/vânzare, analize statistice de preț, eliminând analiza comparativă subiectivă a agentului imobiliar.

Lipsa de date face ca România să piardă „o masă uriașă de investiții instituționale”, estimată de Kis la 4,5 miliarde de dolari anual, deoarece investitorii au nevoie de date concrete pentru modelele lor financiare.

„Motivul este că un investitor instituțional care stă în Londra sau în Viena nu poate să investească în România pe bază de intuiție. El are nevoie de date, are nevoie să-și facă modele financiare, și acest lucru e o problemă imensă. România pierde. Noi estimăm undeva la 4,5 miliarde de dolari, adică 1,5% din PIB”, a declarat antreprenorul într-un interviu pentru TechRider, care va fi publicat integral în weekend.

Din această cauză, spune Kis, România are doar 26 de fonduri imobiliare active, ceea ce înseamnă 1,36 fonduri pe milion de locuitori și 7,4 fonduri la fiecare 100 de miliarde de euro PIB – cel mai slab raport din Uniunea Europeană. El a scris, într-un articol postat pe o platformă de socializare, că România atrage de trei ori mai puține fonduri decât Portugalia raportat la dimensiunea economiei și de aproape zece ori mai puține decât statele baltice.

Datele, mai importante ca niciodată în era inteligenței artificiale

Datele colectate de rentnbuy sunt folosite și pentru antrenarea asistentului său AI imobiliar REVA (Real Estate Virtual Assistant), care oferă consiliere pentru utilizatorii platformei. „Cu cât lumea folosește mai mult platforma, cu atât [asistentul] are mai multe date pe care să se antreneze și cu atât devine mai bun în dezvoltarea internă”, a explicat Kis.

Platforma imobiliară rentnbuy, care propune o nouă abordare pe piața imobiliară prin eliminarea intermediarilor și a comisioanelor, a fost lansată oficial în România în urmă cu două luni și jumătate. Această soluție digitală conectează direct chiriașii cu proprietarii, eliminând intermediarul și simplificând întregul proces de închiriere.

Potrivit lui Kis, rentnbuy a ajuns la 300.000 de vizualizări lunare, iar obiectivul pentru sfârșitul anului este atingerea pragului de 600.000 de vizualizări pe lună.

