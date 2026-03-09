România trebuie să producă o mare parte din tehnica militară achiziționată pe plan local, deoarece acest demers permite redresarea industriei naționale de apărare. Totodată, inovațiile militare ajung ulterior în sectorul civil și susțin progresul economic, potrivit generalului-maior (r) Dan Grecu.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Starea actuală a industriei de apărare din România reprezintă o praoblemă critică de securitate națională, potrivit lui Grecu, care a subliniat necesitatea autonomiei în fața constrângerilor furnizorilor externi.

„Este clar că este o problemă de securitate națională. Ceea ce am zis eu că e bine să ai lucrul tău. Da, în situația în care depinzi de altul ca furnizor, și acela are constrângerile lui, poate să fie în aceeași situație ca tine”, a declarat Grecu în cadrul podcastului Frontier Defense (ep. 4), care va fi difuzat joi, la ora 14:00, pe G4Media.ro și pe canalul de YouTube al publicației.

Instrumente financiare precum mecanismul european de finanțare a cheltuielilor pentru apărare SAFE sunt un sprijin pentru industria locală de apărare, dar nu reprezintă un catalizator miraculos, deoarece principala problemă este lipsa unei strategii eficiente de localizare a producției, conform generalului.

Invitatul critică diplomația politică și economică pentru eșecul de a impune condiții prin care tehnica militară achiziționată să fie produsă în România.

„Diplomația politică și cea economică nu au găsit formele ca să aducă producția în România, adică cu cei cu care facem contracte să stabilim condițiile în care produsele respective, indiferent că sunt tancuri, că sunt avioane, să fie făcute în România cu participarea industriei naționale. Dacă firma rămâne sub sigla nu știu cui, care este compania care investește, dacă va veni un conflict, n-o să-și ia ei fabrica în spate, să plece din România. Fabrica va rămâne tot în România”, a explicat Grecu.

O variantă pentru revigorarea industriei locale de apărare ar putea fi parteneriatul public-privat. De exemplu, proiectul VLAH, primul vehicul blindat 4×4 conceput în România după Revoluție, a fost realizat prin parteneriatul dintre compania privată BlueSpace Technology și Uzina Automecanică Moreni, o filială a companiei de stat Romarm.

„Poate să fie parteneriat public-privat, poate să fie numai privat”, a punctat Dan Grecu.

Generalul spune că investițiile în tehnologia și în industria militară sunt benefice pentru întreaga societate.

„Trebuie să mai ținem cont de un lucru: tot ceea ce s-a folosit în sistemul militar a fost ulterior difuzat în societatea civilă, a fost difuzat în industrie. Ceea ce era o frână bună la un camion militar a devenit o super-frână la camioanele civile care transportă mărfuri în toată lumea asta”, a adăugat invitatul. Alte exemple includ sistemul de poziționare globală GPS, care a apărut inițial tot în domeniul militar.

Deși scumpe, investițiile în tehnică militară aduc beneficii. „Armamentele și munițiile sunt scumpe peste tot. Aici este indiscutabil. Dar gândește-te câtă dezvoltare economică îți aduc, cât progres tehnologic îți aduc”, a continuat generalul.