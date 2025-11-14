Anthropic va investi 50 de miliarde de dolari pentru construirea de centre de date în SUA

Startup-ul de IA Anthropic a anunțat miercuri că va investi 50 de miliarde de dolari în construirea de centre de date în SUA, cea mai recentă investiție de miliarde de dolari din industrie, pe fondul cursei companiilor pentru extinderea infrastructurii de inteligență artificială, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Compania care stă în spatele modelelor Claude AI a declarat că va înființa facilitățile împreună cu furnizorul de infrastructură Fluidstack în Texas și New York, urmând ca în viitor să fie puse în funcțiune și alte locații. Centrele de date sunt construite special pentru Anthropic.

Companiile din domeniul tehnologiei au anunțat planuri de cheltuieli masive în acest an, multe dintre ele concentrându-se pe extinderea prezenței lor în SUA, în contextul în care președintele Donald Trump promovează investițiile pe teritoriul american pentru a menține avantajul țării în sectorul AI.

Trump a ordonat administrației sale în ianuarie să elaboreze un plan de acțiune în domeniul IA care să facă din „America capitala mondială a inteligenței artificiale”. Ca parte a acestei inițiative, mai multe companii americane au lansat o serie de angajamente de investiții importante în IA și energie la summitul tehnologic și de IA organizat de Trump în iulie.

Anthropic a declarat că proiectul este de așteptat să creeze aproximativ 800 de locuri de muncă permanente și 2.400 de locuri de muncă în construcții în SUA, pe măsură ce centrele de date vor deveni operaționale pe parcursul anului 2026.

Cheltuielile „vor contribui la promovarea obiectivelor din Planul de acțiune pentru IA al administrației Trump, pentru a menține leadershipul american în domeniul IA și a consolida infrastructura tehnologică internă”, a declarat Anthropic.

Compania cu sediul în San Francisco, susținută de Alphabet, compania-mamă a Google, și Amazon.com, a fost evaluată la 183 miliarde de dolari la începutul lunii septembrie.

Înființată în 2021 de un grup de foști angajați OpenAI, Anthropic deservește peste 300.000 de clienți corporativi. Modelele sale lingvistice Claude sunt considerate pe scară largă drept unele dintre cele mai puternice modele de frontieră de pe piață.