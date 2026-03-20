Apple este departe de rivalii săi în materie de inteligență artificială, dar continuă să monetizeze boom-ul AI prin App Store. În 2025, veniturile generate de aplicațiile AI generativă au depășit 1 miliard de dolari, în principal din ChatGPT, consolidând divizia de servicii a companiei, potrivit The Wall Street Journal.

Investitorii Apple cer progrese vizibile în strategia proprie de AI, în contextul în care compania încă nu a livrat un asistent virtual competitiv. Siri rămâne construit pe tehnologii vechi, capabil doar de sarcini de bază și fără abilitatea de a crea conținut sau de a analiza informații complex, cum fac ChatGPT sau alți chatboți moderni.

Veniturile din aplicațiile AI generativă cresc însă constant: ChatGPT reprezintă trei sferturi din câștigurile Apple din App Store, iar xAI Grok aproximativ 5%. Pe parcursul anului, vânzările au urcat de la 35 milioane de dolari în ianuarie la 101 milioane în august, chiar dacă ulterior au scăzut odată cu reducerea descărcărilor.

Modelul Apple se bazează pe controlul asupra dispozitivelor și al App Store-ului, unde aplicațiile plătesc comisioane de 30% în primul an și 15% ulterior. Această poziție dominantă le oferă investitorilor timp să aștepte o strategie internă de AI, fără să suporte costuri uriașe în infrastructură sau centre de date, cum fac rivalii Google, OpenAI sau Anthropic.

Aplicațiile AI aduc miliarde Apple, în ciuda lipsei unei strategii proprii

Apple mizează pe o strategie de AI „on-device”, folosind datele personale de pe iPhone și cipurile proprii, în timp ce OpenAI și Google încearcă să integreze AI în ecosisteme de dispozitive și aplicații. Chiar dacă OpenAI a achiziționat startup-uri hardware cu foști designeri Apple, inclusiv Jony Ive, și a încercat să dezvolte propria strategie de aplicații, acestea nu sunt încă suficient de competitive în raport cu aplicațiile pentru smartphone.

Pe partea competitorilor, Google oferă Pixel cu funcții AI avansate, dar acestea nu au convins utilizatorii de iPhone să facă trecerea. Elon Musk a flirtat cu ideea unui smartphone, însă a infirmat oficial orice plan de dezvoltare.

În concluzie, Apple se află într-un paradox: nu conduce cursa AI, dar profită de ecosistemul său pentru a genera venituri semnificative, transformând aplicațiile generative în unul dintre cei mai importanți vectori de creștere ai diviziei de servicii.