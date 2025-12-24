Apple testează producția pentru iPhone 18 / Compania se pregătește pentru noul său plan de lansare eșalonată

Furnizorii de piese pentru iPhone 18 se pregătesc să livreze componente pentru producția noului smartphone al Apple. Potrivit 9to5Mac, compania pregătește un plan de lansări eșalonate, cu modelul de bază urmând să fie în prima parte a anului 2026.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Care este noul plan de lansări de iPhone-uri al Apple

Leaker-ul Fixed Focus Digital raportează că producția de testare a iPhone 18 va începe foarte devreme în ianuarie, iar producția la scară largă ar putea începe înainte de Festivalul Primăverii din China, care începe pe 17 februarie. Producția de testare are loc atunci când un număr relativ mic de dispozitive finalizate sunt fabricate pe liniile de producție reale pentru a se asigura că totul decurge conform așteptărilor.

Programul normal de lansare a iPhone-urilor de către Apple prevede ca toate cele patru modele să fie lansate simultan în septembrie, deși am observat variații ale acestui model, unele modele fiind amânate până mai târziu în cursul anului. Singura excepție majoră a fost iPhone SE. Cu toate acestea, anul viitor ne așteptăm ca iPhone 18 să fie lansat în primăvară, alături de iPhone 17e.

Modelele iPhone 18 Pro sunt preconizate a respecta calendarul obișnuit din septembrie. De asemenea, ne așteptăm ca iPhone Fold să fie lansat alături de cele două modele Pro, deși un raport sugerează că acest lucru ar putea fi amânat până în 2027.

Care ar fi avantajele unui astfel de plan de lansări

Există avantaje clare pentru Apple în împărțirea lansărilor iPhone în acest mod. Cel mai important, aceasta înseamnă că există o capacitate de producție mai mare disponibilă pentru noile modele, astfel încât compania să poată ține mai ușor pasul cu cererea.

Un avantaj secundar este că generarea de venituri este distribuită mai uniform pe tot parcursul anului, ceea ce este util chiar și pentru o companie de dimensiunea Apple.