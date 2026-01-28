ASML anunță restructurări majore: Aproximativ 1.700 de posturi vor fi desființate

Grupul tehnologic olandez ASML, unul dintre cei mai importanți producători mondiali de echipamente pentru industria semiconductorilor, a anunțat că va elimina aproximativ 1.700 de locuri de muncă, în cadrul unui proces de reorganizare internă.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit Le Figaro, măsura luată de companie va afecta în principal pozițiile de conducere din unitățile operaționale din Olanda, unde se află și sediul central al ASML. Concedierile fac parte dintr-un plan mai amplu de eficientizare a modului de lucru și de simplificare a structurii organizaționale.

Directorul general al companiei, Christophe Fouquet, a transmis angajaților că analiza internă a scos la iveală dificultăți legate de flexibilitatea operațională. „Feedback-ul primit de la colegii noștri, de la furnizori și de la clienți indică faptul că, în anumite situații, metodele noastre de lucru au devenit mai puțin agile”, a precizat CEO-ul într-un comunicat intern.

Conducerea ASML consideră că restructurarea este necesară pentru a adapta compania la provocările actuale ale pieței și pentru a susține performanța pe termen lung. „În urma modificărilor propuse, este posibil ca unele poziții – în special la nivel de management – să nu mai fie necesare. În acest moment, estimăm că reorganizarea ar putea conduce, în final, la o reducere netă de aproximativ 1.700 de posturi”, a mai declarat Fouquet.

ASML joacă un rol strategic în economia globală, fiind un furnizor-cheie de echipamente utilizate în producția de semiconductori, componente esențiale pentru industrii precum cea auto, IT, telecomunicații și inteligență artificială. Deciziile companiei sunt urmărite îndeaproape, având în vedere poziția sa dominantă în lanțul global de aprovizionare cu tehnologie avansată.

Acțiunile ASML au atins pe 15 ianuarie un maxim istoric, ridicând valoarea de piață a producătorului olandez de echipamente pentru semiconductori peste pragul de 500 de miliarde de dolari. Compania a devenit astfel cea mai valoroasă din Europa, potrivit Bloomberg.

ASML rămâne singurul producător de mașini de litografie de ultimă generație, esențiale pentru fabricarea celor mai avansate cipuri, utilizate de companii precum Apple și Nvidia. Această poziție de lider strategic în industria semiconductorilor consolidează rolul ASML în lanțul global de aprovizionare cu cipuri de înaltă performanță.