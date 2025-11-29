Autoritatea franceză de supraveghere a concurenței respinge plângerea depusă de Qwant împotriva Microsoft

Autoritatea franceză de supraveghere a concurenței a respins o plângere depusă împotriva Microsoft de către motorul de căutare local Qwant, care acuza compania americană de abuz de poziție dominantă, scrie Reuters.

Autoritatea de concurență, cunoscută sub numele de Autorité de la Concurrence, a declarat că Qwant nu a prezentat elemente suficient de convingătoare pentru a-și susține pretențiile și a refuzat, de asemenea, să aplice măsura provizorie împotriva Microsoft solicitată de Qwant.

Qwant, care s-a bazat în mod tradițional pe platforma Bing a Microsoft pentru a furniza rezultate de căutare și știri, a declarat luna trecută că se așteaptă ca plângerea sa să fie respinsă și că o va contesta în instanță sau o va înainta altor autorități.

Compania americană de tehnologie a salutat hotărârea. „Suntem de acord cu decizia și rămânem angajați să oferim servicii de căutare de înaltă calitate și să promovăm inovarea pentru consumatorii și partenerii din Franța și din întreaga Europă”, a afirmat un purtător de cuvânt al Microsoft.

Qwant a susținut că Microsoft a impus restricții de exclusivitate asupra Qwant în ceea ce privește rezultatele căutărilor și publicitatea în căutări, împiedicând capacitatea acesteia din urmă de a-și dezvolta propriul motor de căutare și propria inteligență artificială. Compania franceză a susținut, de asemenea, că Microsoft s-a favorizat pe sine în alocarea publicității în căutare.

Microsoft este un actor important în sectorul sindicatelor de motoare de căutare, unde furnizează rezultate de căutare unor rivali europeni mai mici, pe lângă Qwant, precum Ecosia, DuckDuckGo și Lilo.