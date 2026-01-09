Beijingul cere companiilor de tehnologie să oprească comenzile pentru cipurile H200 de la Nvidia

Beijingul a cerut unor companii chineze de tehnologie să oprească comenzile pentru cipurile H200 ale Nvidia în această săptămână și este de așteptat să impună achiziționarea de cipuri de inteligență artificială pe piața internă, relatează The Information, citând persoane familiarizate cu subiectul, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Nvidia s-a aflat între Washington și Beijing, în contextul în care Statele Unite înăspresc controalele asupra exporturilor de semiconductori avansați utilizați în IA, în timp ce companiile chineze încearcă să reducă dependența de cipurile proiectate în SUA.

Tensiunile legate de comerțul cu tehnologie au fost o caracteristică centrală a conflictelor mai ample dintre SUA și China, semiconductorii devenind un punct strategic sensibil.

Directiva Chinei de a suspenda comenzile a fost emisă în timp ce guvernul analizează dacă și în ce condiții să permită accesul la cipurile de înaltă performanță ale Nvidia.

Beijingul urmărește să descurajeze companiile locale de tehnologie să se grăbească să stocheze cipuri americane înainte de luarea unei decizii, mai arată sursa citată.

„China se angajează să-și bazeze dezvoltarea națională pe propriile forțe și este, de asemenea, dispusă să mențină dialogul și cooperarea cu toate părțile pentru a proteja stabilitatea lanțurilor industriale și de aprovizionare globale”, a declarat Liu Pengyu, purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei în SUA.

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a spus la Consumer Electronics Show săptămâna aceasta că cererea din China pentru cipul H200 este puternică și că compania consideră comenzile de achiziție ca un semnal de aprobare, mai degrabă decât să aștepte un anunț oficial din partea Beijingului.

Licențele de export din SUA pentru cipuri sunt încă în curs de procesare, fără un termen stabilit.

La sfârșitul anului trecut, administrația președintelui american Donald Trump a aprobat exportul de cipuri H200 către China, o inversare semnificativă a interdicțiilor anterioare privind hardware-ul avansat de inteligență artificială.

Aprobarea s-a bazat pe condiția ca compania să plătească o taxă unică de 25% din venituri către guvernul SUA.