Startup-urile tech din România au atras 103 milioane de euro în 2025, într-un an dominat de AI, software enterprise și aplicații digitale specializate, potrivit raportului anual „Venture in Eastern Europe 2025 Report”, realizat de How to Web în parteneriat cu Underline Ventures.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro, suma este cu aproximativ 20% mai mică decât în 2024, semnalând o perioadă de „răcire” a finanțărilor, dar și o selecție mai strictă a proiectelor considerate cu potențial global.

AI și software enterprise domină investițiile

Din cele 40 de tranzacții înregistrate, cele mai mari runde au mers către companii de tehnologie cu produse scalabile internațional:

Druid AI — 24,7 milioane € (Series C): Platformă de automatizare conversațională pentru companii, bazată pe inteligență artificială

— 24,7 milioane € (Series C): Platformă de automatizare conversațională pentru companii, bazată pe inteligență artificială Digitail — 20 milioane € (Series B): Software cloud pentru managementul clinicilor veterinare

— 20 milioane € (Series B): Software cloud pentru managementul clinicilor veterinare Bible Chat — 13,4 milioane € (Series A): Aplicație AI orientată către conținut religios și asistență spirituală digitală

Prezența puternică a soluțiilor AI și SaaS confirmă orientarea ecosistemului românesc spre produse software cu distribuție globală, nu spre startup-uri locale de consum.

Finanțările timpurii rămân motorul ecosistemului

Din totalul capitalului:

55 milioane € au mers către runde early-stage

au mers către runde early-stage 48 milioane € către companii mai mature

Valoarea medie a unei runde seed a fost de aproximativ 1,5 milioane €, iar pentru pre-seed circa 526.000 €, niveluri comparabile cu alte piețe emergente din Europa.

Raportul indică însă o problemă structurală: doar o parte dintre startup-urile finanțate în ultimii ani au reușit să atragă runde ulterioare mari, semn că maturizarea ecosistemului este încă în curs.

Europa de Est: capital concentrat în puține companii

La nivel regional, Europa de Est a atras în 2025 aproximativ 3,6 miliarde € din venture capital, reprezentând doar 5,5% din totalul investițiilor europene, deși regiunea găzduiește aproape o treime din populația continentului.

Cele mai performante piețe au fost:

Polonia — peste 20% din capitalul regional Turcia Grecia Estonia Cehia

Primele cinci piețe au concentrat peste 60% din investiții, în timp ce țări precum România au înregistrat scăderi corelate direct cu numărul mai mic de tranzacții.

Unde merg banii în tech, la nivel regional

Investitorii au preferat sectoare deep-tech și infrastructură digitală:

Enterprise Software — 720 milioane €

Fintech — 522 milioane €

Space tech — 350 milioane €

Automotive tech — 311 milioane €

Health tech — 223 milioane €

Cybersecurity — 204 milioane €

În paralel, domenii precum defence tech, industrial tech și space continuă să câștige tracțiune, pe fondul contextului geopolitic și al investițiilor publice în tehnologii strategice.

Un an de selecție, nu de boom

Concluzia raportului: 2025 nu a fost un an de creștere explozivă, ci unul de „recalibrare”. Capitalul nu a dispărut, dar s-a concentrat în startup-uri considerate capabile să devină jucători globali — în special în AI, software enterprise și platforme digitale verticale.

Pentru ecosistemul românesc, mesajul este clar: există interes internațional pentru tehnologie construită local, însă finanțările mari merg către produse scalabile și diferențiate, nu către idei aflate încă în fază experimentală.